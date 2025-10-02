Agentes pasan de celebrar el Día de la Policía Nacional al de la "vergüenza policial" por la "inacción" de Marlaska

Lo que debía ser una jornada de orgullo profesional para los agentes de la Policía Nacional se ha transformado en una jornada de indignación. El sindicato mayoritario JUPOL ha lamentado, dada la "inacción" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que el día de hoy haya sido rebautizado internamente la conmemoración como el Día de la "vergüenza policial".

"Tras 7 años de Marlaska, día de la vergüenza policial. Sin Equiparación, sin jubilación digna para clases pasivas, con medallas pensionadas para altos mandos policiales afines y sumisos, sin actualización de dietas, sin dinero en las cajas pagadoras... Pese a todo ello, ¡feliz día compañeros/as!", escribe el sindicato en una publicación difundida en su perfil oficial de X.

Desde el sindicato recuerdan lo denunciado hace apenas unos días, cuando arremetieron contra el reparto de las condecoraciones al Mérito Policial aprobado por el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska.

Según reveló JUPOL, Interior ha otorgado la Cruz de Plata -condecoración pensionada con un 15% del sueldo vitalicio- a un grupo de comisarios ya retirados y al asesor del Director Adjunto Operativo, además de otros beneficiados como ex jefes superiores de varias comunidades autónomas y antiguos responsables de unidades centrales.

"Estamos ante un uso clientelar, vergonzoso y completamente injustificado de unas medallas que deberían premiar sacrificio, riesgo y méritos profesionales, no ser una paga extra encubierta para altos cargos", denunció entonces el portavoz sindical de JUPOL, Ibón Domínguez, que anunció además acciones judiciales inmediatas contra la decisión.

Desde el sindicato aprovechan la delebración del Día de sus patronos, los Santos Ángeles Custodios, para denunciar otros episodios discriminatorios para el Cuerpo Nacional de Policía, como el hecho de que los agentes tengan las dietas congeladas o, incluso, que las cajas pagadoras estén sin fondos para cubrir las necesidades básicas de los agentes, tales como el combustible, material o pagos de productividad; unas reivindicaciones que ya tienen un largo recorrido y que Marlaska se niega a subsanar.