Así ve la prensa internacional el regreso de Puigdemont: "Desafía la orden de detención"

El regreso de Carles Puigdemont a Cataluña, siete años después de huir de España, tiene su eco en los medios internacionales. El prestigioso diario británico The Guardian abre en esto momentos su edición digital con un directo de lo que está sucediendo en las calles de Barcelona. Titula: Atasco en las carreterass mientras la Policía busca al separatista Carles Puigdemont tras su regreso a España. "En el subtítulo lleva que el Tribunal Supremo confimó la orden de arrestop a pesar de la Ley de Amnistía aprobada por el presidente a principios del mes de mayo.

El también británico The Times también lleva el regreso del prófugo en su edición digital y titula por el bloqueo en las calles de Barcelona a raíz de la Operación Jaula para detener al prófugo. En el subtítulo dice que el separatista catalán corre el riesgo de ser arrestado por su intento de independencia en 2017 mientras regresa a España con la esperanza de interrumpir la investidura de Salvador Illa".

En Francia, el prestigioso Le Figaro incluye este asunto en su portada. Titula "El independentistas Carles Puigdemont vuelve a Cataluña tras siete años de exilio". Explica en el subtítulo que "Quien intentó la secesión en 2017 sigue siendo objeto de una orden de arresto". Además, pone el acento en que el prófugo "regresa el día en que el Parlamento catalán debe elegir al nuevo presidente del ejecutivo regional, el socialista Salvador Illa.

Le Monde, por su parte, titula "Carles Puigdemont reaparece en Cataluña tras siete años de exilio, pese a una orden de detención contra él". Hace hincpié en que el pleno de investidura de Salvador comenzó sin la presencia del independentists sobre el que versa una orden de detención por su intento de secesión de 2017. El rortativo francés señala que "ha pronunciado un discurso antes de desaparecer".

En Alemania también se hacen eco de regreso y desparición de Puigdemont. En su edición digital, Frankfurter Allgemeine, titula "El separatista Puigdemont regresa a España". El más prestigioso de los diarios germanos también pone el acento en el sainete que se está viviendo en las calles catalanas. Explica que "Después de casi siete años en el extranjero, Carles Puigdemont pronunció un breve discurso ante sus seguidores en Barcelona y luego volvió a desaparecer inmediatamente. Le amenazan con arrestarlo en España".

Al otro lado del Atlántico también recogen su regreso. The New York Times titula por "desafiando la orden de detención española, Carles Puigdemont regresa a Cataluña". También The Washington Post lo lleva en su edición digital "El líder catalán Puigdemont regresa a España después de siete años y corre el riesgo de ser arrestado".