Así ha sido el debut de Irene Montero en el programa de Risto: «Quiero que te comprometas a decir 'todes'»

Tras su anuncio la semana pasada, Irene Montero se ha estrenado como nueva colaboradora en el programa presentado por Risto Mejide, Todo es mentira. Ya en su primera vez como tertuliana, la exministra de Igualdad ha dejado declaraciones que no han dejado indiferente a nadie, tampoco al presentador catalán.

"Quiero que te comprometas a decir 'todes' todos los días que yo venga pero en serio. La siguiente vez sin broma machirula.", afirmaba la eurodiputada en una de sus primeras intervenciones. "Ya empezamos", le respondía Risto de manera irónica. "Esas personas de las que hablamos cuando decimos 'todes' existen de verdad y normalmente lo que reciben es la incomprensión de la gente. Son personas que sufren mucho", defendía Montero sobre la inclusión del término.

"Yo soy más de la RAE, que dice que el 'todos' incluye a todas, a 'todes' y a todos los que nos pongamos a decir", defendía Risto apelando a las normas vigentes de la Real Academia Española. El presentador defendía ante Montero que él respetaba e incluía a todo el mundo independientemente de los términos que usase. "Si dices 'todes' a lo mejor la RAE cambia más rápido de criterio", le invitaba Moreno. "El día que me den un sillón igual me lo pienso", concluía Risto de manera jocosa.

Montero ha hablado sobre Errejón y Yolanda Díaz

El estreno de Irene Montero también ha traído la opinión de la política acerca del Caso Errejón, en el que se ha acusado a diversos sectores de Podemos, Más Madrid y Sumar de pasividad y silenciar a las víctimas ante las presuntas agresiones sexuales de Íñigo Errejón. Montero se desmarcaba de las responsabilidades por las actitudes del exportavoz: "En algún momento habría que abrir el melón de quién ha protegido a Íñigo Errejón durante todos estos años y si no ha habido también jefes de medios de comunicación en esa operación", defendía la exministra de Igualdad.

Muy sonado últimamente también ha sido la relación entre Yolanda Díaz e Irene Montero, a la que la eurodiputada definió en su nuevo libro como "el mayor error político cometido por Podemos". Sobre la última vez que ambas políticas habían interactuado, Montero afirmó que fue durante la gestación de la ley "Solo sí es sí": "Enrique Santiago se equivocó mandándome unos WhatsApp por error que iban para María Jesús Montoro diciendo «Acabo de hablar con Igualdad...». Irene Montero ha afirmado en el programa de Risto que fue ahí cuando se dio cuenta de que en plena crisis por la creación de la ley había una conversación paralela a ella con el PSOE: "Yo a partir de ahí supe que en esa operación política estaba participando también Yolanda y su gente".

La exministra de Igualdad también le recordó a Risto episodios de hace dos años

Hace dos años Risto dijo lo siguiente: "¿Qué pasa cada vez que hay un lío en Podemos? En un partido, cuya secretaria general es una mujer y cuya secretaria de acción es otra mujer, ¿quién tiene que salir a defenderlas? El de siempre, un hombre", Irene Montero no perdió la ocasión de responder ante lo que el presentador calificaba como un chiste: "Yo estoy muy acostumbrada a la bromas machistas, pero no puedes decir de Ione (Belarra) o de mí, que tenemos una imagen de que siempre damos la cara, que nos tiene que defender un hombre. Otras cosas se pueden decir de nosotras, pero que no decimos las cosas claras y no nos defendemos por nosotras mismas, yo creo que eso abunda en un relato que se ha querido construir y no responde a la realidad de lo que es Podemos, una organización dirigida por mujeres", respondía Montero a Mejide durante su estreno en el programa Todo es mentira.