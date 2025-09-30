La Audiencia Nacional confirma el procesamiento de los cuatro implicados en el intento de asesinato de Vidal-Quadras

La Audiencia Nacional ha confirmado este martes el procesamiento por delitos de pertenencia a organización criminal y tentativa de asesinato terrorista a cuatro presuntos integrantes del grupo que perpetró el atentado contra Alejo Vidal-Quadras al dispararle en la cara cerca de su casa de Madrid, en noviembre de 2023, lo que le dejó herido de gravedad.

En cuatro autos, la Sala de lo Penal desestima los recursos interpuestos por Larbi Ayari, Greg Oliver Higuera Marcano, Nafis Nin y Adrián Blanco contra el auto de procesamiento que dictó el juez instructor Santiago Pedraz en julio.

En dicha resolución, el magistrado procesó también a otras cuatro personas, entre ellos el supuesto autor material de los disparos, Mehrez Ayari, quien no ha recurrido el procesamiento. Así como a Sami Bekal, en paradero desconocido y presunto coordinador del atentado y el enlace directo entre los que dieron la orden de asesinar a Vidal-Quadras y los investigados encargados de su ejecución.

La Sección Cuarta considera que los indicios existentes en la causa son suficientes para confirmar los procesamientos. Esos indicios, indica, se derivan de las diligencias policiales y judiciales practicadas, entre las que destacan las entradas y registros, las intervenciones telefónicas, las declaraciones testificales y las solicitudes de auxilio judicial cursadas a Países Bajos, Francia Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido, Colombia y Bélgica.

Para la AN, de lo actuado se deriva la posible implicación de los recurrentes como miembros de una célula afín a la causa República Islámica de Irán, uno de cuyos miembros pretendió matar a Vidal Quadras, conocido por su oposición al régimen iraní.