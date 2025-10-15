Carmen Pano decide no hablar en el Senado pero asiente por las bolsas de dinero a Ferraz

Carmen Pano se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar en la Comisión Koldo del Senado. El motivo que ha esgrimido es que el caso que se investiga aún está judicializado y a falta de diligencias por practicar pero ha dado pistas. La empresaria ha asentido con la cabeza cuando le preguntaban sobre si trasladó dinero en efectivo a la sede del PSOE de Ferraz.

La esperada comparecencia de Pano ha comenzado pasadas las diez y media de la mañana. "Quiero anunciarles que por indicaciones de mi dirección letrada no voy a prestar declaración", ha comenzado la empresaria pidiendo disculpas a los senadores.

A continuación ha recordado que los procedimientos aún están abiertos tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo. En uno de ellos tiene la condición de investigada y en otro ha tenido que declarar como testigo.

"Me ratifico en mis declaraciones"

"Me ratifico plenamente en las dos declaraciones prestadas. Son investigaciones en curso y están íntimamente ligadas", ha señalado. "Entiendo que esta decisión está amparada en el hecho de que mi obligación es comparecer pero tengo derecho a no prestar declaración y puede afectar a mi defensa", ha proseguido.

La empresaria Carmen Pano y su hija citadas a declarar por el caso Koldo Rodrigo Jiménez Agencia EFE

Después de esta breve intervención, Carmen Pano ha escuchado a cada uno de los senados que le preguntaban sin respuesta. Uno de los momentos más significativos se ha producido cuando fue cuestionada por el traslado de bolsas con dinero en efectivo a la sede del PSOE en Ferraz. En ese instante, la empresaria asintió de forma clara sobre los hechos.

Las declaraciones de los representantes públicos se han ido sucediendo pese a la negativa de la empresaria. De forma educada ha saludado y también se ha despedido con un "muchas gracias" de cada uno de ellos.