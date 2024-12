Casi el 50% de los votantes de Junts avala forzar elecciones ante los incumplimientos de Sánchez

Carles Puigdemont está apretando al Gobierno de Pedro Sánchez y ya ha amenazado con una cuestión de confianza, aunque finalmente parece que va a quedar en agua de borrajas porque el Congreso controlado por PSOE y Sumar va a impedir su tramitación. En todo caso, Puigdemont cuenta con un importante aval de sus votantes para seguir apretando al Gobierno e, incluso, forzar un adelanto de la cita con las urnas: así se desprende del último barómetro de la Generalitat de Cataluña, publicado el pasado 27 de noviembre, que recogía que un 46% de los electores posconvergentes están a favor de "defender la integridad del programa electoral, aunque eso signifique forzar unas elecciones anticipadas".

Es decir, ante los incumplimientos de Sánchez con lo acordado con Junts, que es parte de lo que llevaba en su programa, los votantes del partido de Puigdemont tienen claro que es conveniente forzar un adelanto electoral, algo con lo que ya han amagado los posconvergentes. De hecho, ese dato (46%) está a la altura de las otras dos formaciones que hacen oposición al Gobierno de Sánchez: PP (44,3%) y Vox (60,7%). En cambio, los votantes de los partidos que más acérrimamente están aliados con Sánchez, como el PSC (34,2%) y (27,9%), están menos a favor de forzar elecciones ante los incumplimientos del Gobierno.

Es más, un 88,6% de los votantes de Junts están de acuerdo en que los partidos catalanes deben ejercer "la máxima presión fuera de Cataluña, aunque eso pueda generar tensiones y confrontación": un dato que está bastante por encima de Esquerra (75,7%). Esto, por tanto, refuerza la idea de que los votantes de Junts van a avalar el camino que está siguiendo Puigdemont de apretar al máximo al Gobierno y eso no solo pasa por la cesión de cuestiones sensibles políticamente como la amnistía, sino carpetas con mucho impacto para el día a día de los ciudadanos, como la seguridad (ahora con las competencias en materia de inmigración o el combate de la multirreincidencia) o la economía (la bajada de impuestos).

Apretar mucho, pero los votantes de Junts también avalan negociar con el Gobierno, sea del signo que sea. En total, un 83,3% de los electores posconvergentes están a favor de esa tesis, algo que va muy en la línea con el electorado del resto de formaciones, sean del partido que sean.

No obstante, también es verdad que hay un 40% de votantes de Junts que apuesta por Sánchez como presidente del Gobierno, aunque hay casi un 30% que no prefiere ni al líder socialista ni a Alberto Núñez Feijóo y un 20% que "no sabe".