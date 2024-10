Clavijo afea al Gobierno la opacidad en migración

Los puentes entre el gobierno autonómico canario y el Ejecutivo central continúan tambaleándose a raíz de la gestión de la crisis migratoria. Si este verano, los reproches alcanzaron altos decibelios, a día de hoy persisten los reproches. El último episodio está relacionado con la apertura de dos nuevos centros de acogida en las Islas Canarias sin que desde el gobierno central hayan informado a las autoridades autonómicas.

En concreto, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, le echó en cara que no haya informado previamente a su Ejecutivo de la inversión de 7,4 millones para abrir dos centros de migrantes en Tenerife y Fuerteventura.«He echado de menos una llamada en algún ministerio, un poco para hablar», explicó a los periodistas, subrayando que del centro de Granadilla se enteraron por la solicitud que se tiene que tramitar a través de la Autoridad Portuaria.

En este sentido, Clavijo hizo hincapié en que suele hablar de estos asuntos con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que es el coordinador de la interministerial migratoria, incluso este lunes mantuvieron conversaciones, sin embargo, no le comunicó «nada» y se enteraron finalmente por los acuerdos del Consejo de Ministros. El presidente canario es partidario de que «haya comunicación, que se hable, que se diga» y se pueda saber cuántas plazas se ponen a disposición y «en qué condiciones» porque los migrantes «son personas, no son objetos». No es algo nuevo. Ya durante este verano, muchas comunidades, entre ellas Madrid, Aragón, Andalucía o Castilla y León, denunciaron la llegada de personas migrantes a su territorio sin previo aviso del Gobierno.

Es por ello, que Clavijo que recientemente participó en Metafuturo de Atresmedia donde reprochó al gobierno la inexistencia de una política en materia migratoria, insistió ayer en que «en estos temas delicados es importante que fluya la información» y por eso avanzó que intentará contactar hoy con el ministro Torres para ver «si él tiene la información», y si no, con la ministra de Migraciones, Elma Sáiz, para analizar «qué es lo que pretenden». En el caso de Fuerteventura, el Gobierno entiende que es necesario dotar a la isla de un centro de atención temporal de extranjeros (CATE) con capacidad para 600 personas y por lo que se refiere a Tenerife, la capacidad actual del CATE de Adeje resulta «insuficiente» por lo que es necesario habilitar nuevas instalaciones modulares con una capacidad aproximada de unas 350 personas que se ubicarán en terrenos del Ministerio del Interior. Paralelamente, Canarias remitió una carta a tres ministerios (Interior, Juventud y Migraciones) para que reclamen dinero a la UE para menores. Hay que recordar que Canarias logró 100 millones de euros para afrontar este gasto que asume la comunidad canaria y que, hasta el pasado mes de septiembre se ha cifrado en 157,1 millones.