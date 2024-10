Clavijo: «España no tiene una respuesta ante la inmigración»

El presidente canario, Fernando Clavijo, fue ayer el encargado de clausurar la tercera jornada de Metafuturo 2024, un evento que organiza por tercera vez consecutiva Atresmedia en el Ateneo y que aborda los principales desafíos del nuevo mundo de la manos de expertos nacionales e internacionales, además de destacados políticos.

El canario llegó «satisfecho» a la charla con la periodista Helena Resano, ya que tan solo horas antes logró, por fin, el compromiso de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero para transferir a la comunidad canaria al menos 100 millones para la acogida de los menores migrantes no acompañados que tutela este territorio, en estos momentos cerca de 6.000. Este pago se resolverá en los próximos días por parte del Ministerio de Hacienda, antes de que en diciembre ambas administraciones vuelvan a valorar el coste real. «Los menores siguen llegado y hay que atenderles», recordó durante la conversación.

En este sentido, Clavijo se refirió a su reciente órdago en el que advertía de que tomaría decisiones en caso de que el PSOE y el PP no lleguen a un acuerdo para el reparto de los menores. Recordó que llevan casi un año trabajando en la modificación de la ley mientras siguen llegando migrantes. «Nosotros no podemos atenderlos con la dignidad que se merecen. Ni creemos que sea justo que estén en Canarias», apostilló. Tras explicar que están trabajando en fórmulas jurídicas con la Fiscalía y los servicios jurídicos canarios para que puedan ser atendidos dignamente, el presidente canario señaló que «vamos a esperar hasta final de mes. Esperemos que el gobierno de España y el PP se sienten en la mesa y alcancemos el acuerdo sobre un documento; si no, en la legitima defensa de los menores y de Canarias, tendremos que tomar decisiones».

Otro de los grandes asuntos a debate fue la respuesta a la migración, un debate tanto nacional como europeo. Clavijo puso el foco en que «los migrantes huyen de la miseria y la guerra», y rechazó el modelo de Italia de trasladar fuera de Europa a los migrantes. «No me quedo con el de Meloni y del modelo de España me gustaría que lo aclarásemos también un poco porque no se sabe cuál es el modelo y nosotros los sufrimos. Tras pedir altura de miras a los políticos y una respuesta solidaria, el canario pidió «valentía» para dar respuesta «humana» a este fenómeno. A renglón seguido, aseguró que "no va a haber ni mar ni muro que pueda parar a alguien que está buscando un futuro mejor para su familia, cuando huye del hambre y la muerte. Y eso deberíamos saberlo porque ha ocurrido en la historia de la humanidad".