Dimite la líder de Podemos en Aragón tras su batacazo en las urnas y manda un mensaje a Belarra: "Altura de miras"

Segunda dimisión oficial en Podemos como consecuencia de su debacle electoral el pasado 28-M. La coordinadora autonómica de Podemos en Aragón da un paso al lado después de que perdiera cuatro de los cinco escaños que cosecharon en 2019. En la comunidad autónoma los morados se quedan con un solo escaño. Es una de las seis comunidades donde los morados han empeorado sus resultados en cuatro años y que ha terminado por casi borrar del mapa a los morados, que a día de hoy solo retienen 34 diputados autonómicos en total frente a los 177 que llegaron a conseguir la primera vez que se presentaron a este tipo de elecciones en 2015.

La hasta ahora coordinadora autonómica, Maru Díaz, ha comunicado a través de sus redes sociales que no recogerá la única acta de diputada que consiguió el partido en estas elecciones. Asume así la debacle de la formación en este territorio. "Soy consciente de que las urnas nos mandaron un mensaje claro y contundente y por ello, y en coherencia con él, considero que es el momento de dar un paso atrás", ha explicado a través de un comunicado.

De esta manera, la ya exlíder morada en Aragón sigue la senda del secretario de Organización en Canarias, César Merino, que anunció la pasada semana su dimisión tras los malos resultados. Por segunda vez consecutiva, el partido canario no conseguía ninguna representación en las elecciones en el archipiélago. "Hay que ser generosos en la victoria y valientes en la derrota. He intentado ser coherente toda mi vida y esto no iba a ser menos. Una derrota electoral no nos define", manifestó el ya exdirigente.

Dos movimientos que marcan el camino a la dirección de Podemos que no ha entonado el "mea culpa" y que llegan después de que el vicepresidente balear morado, Juan Pedro Yllanes, ya mandara el mismo mensaje. Apuntó a la dirección estatal del partido a la que pidió asumir responsabilidades por la hecatombe. La dirección de Podemos en las Islas Baleares, donde pasaron de seis a un escaño, también amenazó con dimitir, pero será después de las elecciones generales cuando la cúpula ponga su cargo a disposición de la militancia.

La exlíder de Aragón ha mandado también un mensaje a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en medio de las negociaciones entre Podemos y Sumar, que este miércoles encallan. Se suma a la presión que vienen ejerciendo desde los territorios morados donde piden a la cúpula un pacto o su propia rendición. "Deseo por último, que la oleada que ha teñido de azul y verde las autonomías no llegue al Gobierno de España. Y sé que ahora más que nunca es crucial la altura de miras, la generosidad, y la humildad para proteger y preservar el gobierno de coalición que tanto bien ha hecho a la gente corriente de nuestro país".