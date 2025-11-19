Don Juan Carlos acudirá al almuerzo familiar en el Pardo

Don Juan Carlos pone fin a la incertidumbre. El Rey Emérito, Juan Carlos I, aceptó la invitación en el día de ayer de la Casa Real y se sentará el próximo sábado 22 de noviembre junto a los miembros de la Familia Real en el

Palacio de la Zarzuela para celebrar el aniversario de los 50 años de la instauración de la Monarquía parlamentaria en España. Con motivo de un almuerzo privado que tendrá lugar en el Palacio de El Pardo, Don Juan Carlos será agasajado con diversos manjares y coincidirá con Su Majestad, Felipe VI, y con la Reina, Doña Letizia, después de más de tres años.

El banquete contará con un formato similar al escogido hace dos años para celebrar el decimoctavo aniversario de la princesa Leonor y se espera que asistan al evento los miembros de la Familia Real. Fuera de la presencia de Sus Majestades y la princesa Leonor y su hermana, la infanta Sofía, a la espera de una confirmación oficial, se apunta a que acudirán las infantas Elena y Cristina acompañadas de sus descendientes para completar la estampa. No faltará en la visita la Reina Sofía, que se volverá a reencontrar con su marido, Don Juan Carlos, tras un largo periodo.

El desplazamiento se producirá el mismo día del encuentro con un avión que no abandonará su estancia en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas hasta que Don Juan Carlos finalice su participación el reunión familiar. Como es habitual desde que el Rey Emérito reside en Abu Dabi, la visita no se postergará en demasía y tampoco incluirá el descanso del progenitor del Monarca de España en el Palacio de la Zarzuela.

Sin olvidar la publicación de sus memorias en Francia, bautizadas como 'Reconciliación', con las que intercala pasajes de su vida personal y familiar con recuerdos de la esfera pública, no acudirá a los actos institucionales programados para el próximo viernes en el Congreso de los Diputados. Debido a su renuncia y tras abandonar España, Juan Carlos I no ha sido invitado a ninguna de las actividades que conmemorarán el cambio al régimen actual.

La entrega del Toisón de Oro sin Juan Carlos I

En las postrimerías de la llegada del Rey Emérito a España, Felipe VI entregará el próximo viernes el Toisón de Oro a la Reina Sofía en el Palacio Real encuadrado en el 50 aniversario del regreso de la Monarquía a España. Acompañado por el expresidente del Gobierno, Felipe González, y los únicos padres de la Constitución vivos, Miguel Roca y Herrero de Miñón, Felipe VI pronunciará un discurso ante los poderes del Estado con el objetivo de recordar las diversas décadas bajo el régimen democrático. Como colofón a la primera parte del acto, González, Roca y Herrero de Miñón recibirán el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro por su dedicación y entrega al país y la Corona.

Replicando en dirección contraria el camino tomado por Zelenski el pasado martes, los Reyes y sus hijas se desplazarán al Congreso para asistir a un acto académico en la sala Constitucional denominado "50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia". Servirá como cierre del acto antes de la llegada de Don Juan Carlos en la mañana del sábado. Con esta visita y a la espera de que sus memorias lleguen a España, el Rey Emérito, regresará a España más de tres años después.