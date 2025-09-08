EEUU podrá enviar armas a Israel desde España y deja sin efecto el veto de Sánchez

Estados Unidos podrá utilizar las bases de Rota y Morón como último resquicio en España para enviar armamento a Israel, después de que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez haya presentado un paquete de medidas para terminar con el traslado de armamento militar al país hebreo.

Aunque el líder de los socialistas haya anunciado el cierre del espacio aéreo a cualquier aeronave que transporte material militar al país hebreo, los 'Pactos de Madrid' reflejan que el país norteamericano tiene la potestad de usar las dos bases militares de Rota y Morón. Siempre que los aviones no trasladen munición o explosivos en tránsito, las Fuerzas estadounidenses no tendrán que comunicar a España el destino de la mercancía, independientemente si el destino final es Tel Aviv.

Gracias al artículo 32 del Convenio para la Cooperación para la Defensa entre ambos países fechado en el año 2015, fuera de los "movimientos importantes de municiones o material explosivo" EE UU, no tendrá que contactar con el Gobierno español para usar sus bases.

En este sentido, los aparatos como el Lockheed C-5 Galaxy o el Boeing C-17 Globemaster III, podrán ser enviados dentro de la legalidad vigente a Israel. A diferencia del espacio aéreo, el mar si que es competencia del Ejecutivo y los cargueros con destino a Israel serán rechazados.

Los socios del Gobierno se quedan con la miel en los labios y arremeten contra Sánchez

Los socios encuadrados a la izquierda del PSOE, reclamaron esta mañana, que ha sido notificado por la tarde, el regreso de la embajadora española a Madrid para romper relaciones con Israel. En su cuenta de Bluesky, tras su salida de X a principios de año, la vicepresidenta segunda del Gobierno reclamaba a Pedro Sánchez una mayor contundencia contra las acciones de Israel, tras el veto a su compañera Belarra.

"La semana pasada lo transmitimos a nuestro socio: nuestro país tenía que hacer más para parar el genocidio. No podemos conformarnos: hay que retirar la embajadora española de Tel Aviv. Palestina nos está esperando", ha denunciado esta mañana en sus redes sociales.

Con un tono más crítico tras conocer la noticia, la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha mostrado su indignación, aseverando que el líder de los socialistas ha vuelto a mentir. "¿Por qué Sánchez sigue jugando al titular con algo tan serio como la colaboración con los genocidas?", ha sentenciado.

De la misma manera, la secretaría general de Podemos, Ione Belarra, ha desconfiado del presidente del Gobierno y tachado de "lamentable" la actuación del presidente del Gobierno. Además, ha valorado que las medidas de Sánchez, "que están por ver que sean reales", llegan tarde.