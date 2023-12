Entrevistas personales "oscuras y arbitrarias" para acceder a la Guardia Civil

"Las pruebas de acceso al cuerpo de la Guardia Civil continúan envueltas de polémica por la falta de transparencia de algunas de sus partes. La entrevista personal que se efectúa como prueba eliminatoria, no se graba, por lo que dificulta el poder recurrir la puntuación que se recibe de ella, al no contar con criterios objetivos y desconcertar incluso con preguntas de índole personal". En noviembre de 2021, el senador Carles Mulet planteaba esta cuestión al Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la controversia generada por esta prueba de acceso a la Guardia Civil. Una cuestión que hoy, en 2023, sigue estando de actualidad, tal y como han denunciado desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que ha tachado estas entrevistas de "oscuras y arbitrarias".

La respuesta del Gobierno, un mes después, fue tajante: "Desde la Dirección General de la Guardia Civil, se considera innecesario realizar grabaciones de las entrevistas, pues el simple hecho de grabarla produciría una importante pérdida de naturalidad y espontaneidad tanto en el entrevistado, como en los entrevistadores, lo que conllevaría una disminución de la información que los entrevistadores formados puedan apreciar respecto a micro gestos u otras expresiones no verbales del aspirante que puedan denotar ciertos estados anímicos o indicios de simulación". Un argumento que choca de lleno con la propia jurisprudencia, ya que el Tribunal Supremo determinó en una sentencia de 2017 que no existen elementos que permitan objetivar la valoración de la entrevista y tener conocimiento de cómo se alcanzó la puntuación dada al aspirante y de cómo podía lograrse la puntuación mínima fijada para lograr la calificación de "apto". En definitiva, según explican desde la AUGC, "se desconoce la puntuación dada por el órgano de valoración a cada uno de los factores que fija la convocatoria".

Y dos años después, la historia se repite. Desde la asociación de guardias civiles tachan de "absurda" la negativa a grabar estas entrevistas, más si cabe cuando las de acceso a la Policía Nacional se graban desde hace tres años. "Se trata de un concurso u oposición donde muchas personas se juegan su futuro y requiere de la mayor transparencia posible. No se trata de la naturalidad que haya o no, la grabación sería un avance y es un problema que nos trasladan constantemente los afiliados", matizan. Por ello, ante las elevadas cifras de "no aptos" en esta prueba, la última y decisiva para poder ingresar en la Academia de Guardias de Baeza en Jaén y en el Colegio de Guardias Jóvenes "Duque de Ahumada" de Valdemoro, vuelven a exigir que se permita su grabación.

A su juicio, es la única forma de terminar con esta prueba "subjetiva" que sólo parece servir para hacer "una selección a la carta" de las personas que aprueban. Asimismo, denuncian que esta situación limita la posibilidad de reclamar. "En la entrevista personal llegan a formular preguntas que carecen de tanto sentido que si hubiera constancia grabada o escrita, no se realizarían. Es una cuestión de respeto hacia el aspirante", denuncian.

En qué consiste la entrevista personal

Llegados a este punto, cabe preguntarse en qué consiste la entrevista personal. Se trata de la cuarta y última prueba del proceso de selección, en la que cada opositor tiene que presentar un cuestionario de información biográfica, denominado "BioData". A partir de este documento un psicólogo militar y un oficial, que conforman el "binomio", realizan una serie de preguntas a los opositores.

A juicio de la AUGC, esta prueba carece de garantías jurídicas para los aspirantes que no tiene medio alguno para recurrir su expulsión. La última convocatoria para el acceso a escala de cabos y guardias del Instituto Armado ha vuelto a poner en tela de juicio la fase de la entrevista personal, por lo que solicitan, una vez más, que estas pruebas sean grabadas para garantizar su "transparencia".