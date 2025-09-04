El Estado Islámico anima a sus yihadistas a cometer atentados suicidas

El Estado Islámico (Daesh, Isis) hace un llamamiento a sus terroristas para que cometan acciones suicidas, como la perpetrada días pasados en Pakistán contra un mitin del Partido Nacional de Beluchistán, en el que fueron asesinadas unas 60 personas.

Aprovecha la publicación de su semanario “An Naba” (511) para dar cuenta, entre otros, de este atentado, del que ya informó LA RAZÓN; y, con el fin de animar a los suyos a que se suiciden, los cabecillas e ideólogos, que escriben tranquilos en sus guaridas, tratan de dar un sentido divino a lo que no deja de ser un acto criminal.

“En detalle, con la gracia de Dios Todopoderoso, uno de los caballeros del martirio, el hermano Ali Al-Muhajir (que Dios Todopoderoso lo acepte), partió hacia una reunión política en la que llevó a cabo una operación de martirio”, explican.

En plan doctrinal, dicen que “llevamos nuestras almas con anhelos a la batalla de los amantes y despertamos el amor a la morada de la paz. Entonces, levántense a la yihad, los protectores del Islam, salten al campo de batalla, y avancen, ligeros y pesados. Y recuerda que el martirio son estaciones diferentes. No compitan por ello como los dioses compitieron por él ya que todo está permitido por sinceridad. No todas las personas asesinadas en las filas son mártires, y Dios sabe mejor quién lucha por Él”.

"Es un gran estatus (el suicidio) y un alto grado de exaltación, pues asciende con sangre y sus restos están cubiertos de partes del cuerpo. Muchos lo buscan, y sólo los puros lo alcanzan, porque es pura selección, como nos ha dicho el Señor: Y tomará de entre vosotros por testigos. No todo el que lo propone responderá, ni todo el que lo desea lo negará, pero el que cree en Dios, Él le creerá", agregan

Palabrería yihadista al margen, lo que subyace en el mensaje es el peligro de que los terroristas de Daesh inicien una escalada de atentados suicidas contra los que resulta muy difícil luchar, como se ha demostrado en el pasado y que suelen tener unas consecuencias catastróficas. Estados Unidos aún investiga si el atentado en el que murieron varios de sus marines durante la evacuación de Kabul, por la acción suicida de un yihadista en el aeropuerto de la capital, se pudo evitar o no, aunque todos los informes elaborados hasta ahora indican que poco se pudo hacer para impedirlo. Con la investigación se trata de dar una satisfacción a los familiares de los militares asesinados.