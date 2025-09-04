El PP reclama a Europa medidas contra Sánchez para terminar con su "deriva autocrática" contra los jueces

Los ataques del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los jueces que investigan a sus familiares se han propulsado a Europa. Con un inicio de curso político candente, el líder de los socialistas, en una entrevista para la prensa británica, ponía en duda la honorabilidad y el trabajo de los organismos judiciales en España. Sumado a la defensa de la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y las palabras en su entrevista en RTVE han sido motivos suficientes para que el PP haya reclamado la intervención de la Unión Europea.

En este sentido, a menos de 24 horas de la fotografía entre el Monarca, Felipe VI, y el fiscal general del Estado, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, ha demandando formalmente a la Comisión Europea que tome medidas contra los ataques repetidos del jefe del Ejecutivo contra el Presidente del Gobierno. Se espera que el órgano presidido por Von der Leyen tome cartas en el asunto contra las palabras de Sánchez, de la misma manera que ha comenzado los trámites para terminar con la inmunidad de Carles Puigdemont.

La secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, ha aseverado en sus redes sociales que el presidente del Gobierno ha abandonado la democracia y "está destruyendo el Estado de Derecho" para salvar la candidatura y evitar la entrada en prisión de sus familiares. "Exigimos a Europa que frene su deriva autocrática", ha sentenciado.

Además, de las medidas que se han iniciado desde Bruselas, desde el PP han reclamado que sean suficientes para recuperar el respeto y el honor del Poder Judicial y redoblar los mecanismos para frenar desde el primer momento los "ataques políticos" que sufren los magistrados.

Desde que comenzó la legislatura, el presidente del Gobierno ha machacado a las autoridades judiciales que investigan las acciones de sus familiares. Con la entrevista en 'The Guardian' se cuentan hasta nueve declaraciones directas contra los magistrados del líder de los socialistas.