Vox afea la labor de Ayuso y mantiene su hoja de ruta centrada en la migración

Las reclamas de Vox para terminar con la inmigración, se han convertido en el eje principal de las reclamas de la formación liderada por Santiago Abascal, después de que haya vinculado el feminismo con el nazismo en el Congreso de los Diputados.

En una manifestación convocada en la localidad de Alcalá de Henares, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha pedido el cierre del centro de migrantes en el que se encuentran personas menores y mayores de edad, solicitando su deportación de manera inmediata a sus países de origen.

Moñino ha arremetido contra las acciones de Isabel Díaz Ayuso y ha señalado como una "irresponsabilidad la apertura de centros de menores en la comunidad de Madrid", ha censurado.

Para potenciar el voto de la clase trabajadora, que se ha convertido en uno de los principales activos de Vox, ha señalado que"la izquierda está totalmente desnortada" y que "ha abandonado a los barrios y está protegiendo a delincuentes". Además, sin diferenciar entre las políticas del PSOE y las propuestas del PP, ha señalado que las personas que han llegado del extranjero "están cometiendo delitos todos los días en España".

De la misma manera ha recalcado la representante de la organización ha recalcado la idea de presentar un frente común, encuadrado en el bipartidismo, señalando que "convierte nuestros municipios en los vertederos de las políticas migratorias".

Sin distinciones entre los migrantes

Tal y como asevera en su último programa electoral, Vox no realiza distinciones en el campo migratorio. De la misma manera que se apuesta por regular la llegada de la inmigración irregular, no se realizan distinciones con las personas que han llegado de manera legal y no se han adaptado.

"Aquellos que entran de manera ilegal en España; aquellos que habiendo entrado de manera legal conviertan el delito en su forma de vida; y aquellos que no se adapten o pretendan imponer culturas incompatibles con Occidente, serán devueltos a sus países de origen", ha apostillado el portavoz nacional de Vox de Inmigración, Interior y Seguridad, Samuel Vázquez.