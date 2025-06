El exjefe de los Mossos dice en el juzgado que "no se contempló" que Puigdemont pudiera huir

El excomisario jefe de los Mossos d´Esquadra Eduard Sallent ha asegurado a la magistrada que investiga por encubrimiento a tres agentes de la Policía autonómica en relación a la fuga de Carles Puigdemont el pasado agosto, según fuentes jurídicas, que "no se contempló" una posible huida del expresidente de la Generalitat al diseñar el dispositivo policial con motivo de su regreso a Barcelona coincidiendo con la sesión de investidura del Parlament.

Sallent ha comparecido como testigo ante María Antonia Coscollola, titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona, y a lo largo de su comparecencia ha admitido, según esas mismas fuentes, que no hablaron con la Policía para el control de las fronteras para evitar que el líder de Junts pudiese abandonar España.

Además, el testigo ha explicado que "no hubo dispositivos el día previo" a la llegada de Puigdemont y que el informe sobre el dispositivo a raíz de la huida del líder independentista se elaboró con carácter previo, aunque de forma casi inmediata, a que lo reclamara el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. En un primer momento, según ha contado, se realizó un borrador por parte de la Comisaría de Información, que posteriormente fue validación por todos los mandos, un informe sobre cuyo contenido se ha ratificado.

Sallent ha asegurado que desde la cúpula de los Mossos sí se dio instrucciones sobre la detención de Puigdemont, pero ha pretextado que "⁠lo difícil era elegir el momento" para su arresto dado que no se había contemplado que volviera a fugarse.

El exjefe de los mandos ha recordado que Puigdemont intentó despistar a los agentes dirigiéndose a una zona "protegida" por carpas, donde "no le podía controlar el dron" de los Mossos, con el objetivo de no ser localizado. Sallent no ha descartado que los tres mossos investigados pudieran tener conocimiento del dispositivo policial.

Recta final de la investigación

La instructora del procedimiento, que encara la recta final de la investigación, ha citado a declarar el próximo septiembre, a iniciativa de Hazte Oír, que ejerce la acusación popular y que con su denuncia dio origen al procedimiento, a dos mossos que realizaron los informes sobre las imágenes grabadas por cámaras de seguridad en las inmediaciones del Arco del Triunfo, donde se celebró el acto independentista el 8 de agosto del pasado año en el que intervino el líder de Junts y donde se perdió su pista, lo que impidió ejecutar la orden de detención en vigor contra él acordada por el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, instructor de la causa del "procés".

Coscollola ha rechazado sin embargo instar a la Policía catalana a identificar los números de teléfono de los tres mossos investigados para analizar sus llamadas y mensajes en busca de alguna comunicación entre ellos «o con algún número vinculado a Puigdemont».

Del mismo modo, la magistrada se negó a solicitar al Ayuntamiento de Barcelona los oficios remitidos por el Consistorio a las Fuerzas de Seguridad del Estado o a «cualquier autoridad judicial» sobre las grabaciones que realizaron ese 8 de agosto las cámaras de seguridad municipales instaladas en el distrito de Ciutat Vella, precisando dónde estaban ubicadas y cuáles estaban operativas y cuáles no y por qué razón.

Tras dejar claro que no está dispuesta a impulsar una investigación "prospectiva", la instructora ha rechazado recientemente una batería de diligencias de Hazte Oír (únicamente accedió a citar a esos dos agentes en relación a los informes sobre las imágenes grabadas por diversas cámaras de seguridad), entre ellas las que pretendían poner al descubierto las diligencias abiertas por los Mossos a los tres agentes investigados –Jordi Rodrigo, Xavier Manso y David Goicoechea– por su actuación ese 8 de agosto y que la Policía autonómica remitiera una copia íntegra del expediente, con los "vídeos íntegros" de los que se extrajeron los fotogramas incorporados a los informes policiales.

Del mismo modo, se negó a ordenar a la Policía catalana que identifique a todos los mossos que ese día se encontraban en la denominada "zona restringida" como parte del dispositivo para detener a Puigdemont y cumplir así la orden del Tribunal Supremo.