Feijóo acusa al Gobierno de estar "operado por mando a distancia desde Ginebra"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha visitado este viernes la Fundación Once del Perro Guía donde ha mostrado su compromiso con la reforma del artículo de la constitución con el fin de eliminar el término “disminuido” de la Carta Magna y sea sustituido por “personas con discapacidad”. Feijóo ha vuelto a ofrecer el consenso y pactos de Estado “útiles” para los ciudadanos ante los “muros” que quiere imponer el Gobierno de Pedro Sánchez. “Menos amnistía y más políticas sociales”. Asimismo, advirtió de que sería una reforma solo para ello y alertó de que no se puede utilizar esa reforma constitucional para contentar a partidos independentistas y nacionalistas.

Feijóo ha cargado contra Pedro Sánchez a quien ha acusado de ser "un Gobierno operado por mando a distancia , donde su gestión se hace desde Ginebra.“España no tiene que humillarse ante nadie por aplicar las leyes” por lo que el líder del PP ha exigido a Sánchez “que no nos humille más”. “No puede haber un gobierno con un mando a distancia” y criticó que haya un mediador que “sigue ocultando el Gobierno”. Feijóo entiende que Sánchez esté avergonzado por la humillación a la que está sometiendo a España. Además, exige al presidente del Gobierno saber quién es el mediador, -se supone que el Centro para el Diálogo Humanitario Henry Dunant, que medió en la negociación del fin de la banda terrorista ETA y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ejercerá del mismo-. También quiere saber quién le paga, qué se negocia... Además, el líder del PP apuntó que el mediador será la confirmación de otro engaño. “Nos mintieron con la amnistía, también con el mediador y también con la justicia” que el Ejecutivo busca politizar.

Sobre las declaraciones del ministro de Justicia y presidencia, Félix Bolaño asegurando que hay "cero preocupación" en la Comisión Europea sobre la amnistía, Feijóo apuntó que o bien el comisario Reynders nos engaña o quien nos engaña es Bolaños, aunque, "conociendo los antecedentes del Ejecutivo, quien no engaña es el comisario europeo". "Lamento que Bolaños venga a corregir lo que Reynders ha dicho por escrito, lo que me ha dicho por escrito” que es, hasta que no tenga el texto de la ley de amnistía no se va a pronunciar y cuando lo tenga estudiará si entronca contra el artículo 7, que va contra los tratados de la Unión", aclaró.

Crisis diplomática

Sobre la crisis diplomática con Israel -que ha provocado que retire a su embajadora en Madrid, Rodica Radian-Gordon y, paralelamente, convoquen por segunda vez a la embajadora de España en Tel Aviv, Ana Salomón-, Feijóo tildó de “sorprendente” el hecho de que Sánchez haya vuelto a reabrir un conflicto diplomático con Israel sino también con Italia. “Nos aísla de la Europa occidental y también ha insultado gravemente al gobierno de Italia" destacando cómo, el ministro de Exteriores le ha recordado a España que se gobierna con la extrema izquierda mientras que ellos gobiernan tras los resultados salidos de las urnas y, por contra, en España gobierna Sánchez tras perder las elecciones y después de un pacto con un prófugo de la justicia. "No sé qué le pasa por la cabeza a Sánchez, pero no nos representa. Nosotros no queremos tener conflictos internacionales" y subrayó que lo mismo la política exterior la está marcando "la extrema izquierda y el populismo”. Destacó el hecho de ver a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, en su despacho con una pashmina palestina algo que tildó de “impropio” de un gobierno de la UE. Por ello pidió “sensatez, rigor y sentido de Estado. No podemos tener tantos enemigos ni a contribuir al conflicto entre Israel y Hamas” e instó a posicionarse con las políticas europeas porque, de lo contrario, saldrá muy “caro” desde el punto de vista económico.

Sobre los nombramientos que ha hecho el Grupo Popular en el Congreso situando a Cayetana Álvarez de Toledo o Rafael Hernando como portavoces adjuntos y Miguel Tellado como portavoz de la Cámara para dar una respuesta "proporcional y proporcionada" al Gobierno de Sánchez, Feijóo recordó, tras ser preguntado por una periodista que "es evidente que haya personas que le gusten más o menos los portavoces y destacó que es el PP quien establece sus propias agendas y su propia labor de oposición dentro de su absoluta autonomía". "No creo que haya que comparar las descalificaciones con el Gobierno y, aunque trataremos de no entrar continuamente en la provocación del Ejecutivo", recordó que no le gusta el insulto, pero son los ministros "los que se dedican varias veces al día a insultar al jefe de la oposición".