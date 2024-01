Feijóo ironiza sobre el paripé de Sánchez: "No tiene ningún interés en pactar con el PP, es obvio"

Hasta tres llamadas en menos de 24 horas. A la desesperada por salvar su famoso decreto ómnibus, los socialistas contactaron con el PP en busca del apoyo que le han negado sus socios de Gobierno, con escaso éxito. Y es que desde la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo tienen claro que "el PSOE no tiene ningún interés" en pactar con ellos, de ser así habría incluido alguna de sus propuestas, como bajar el IRPF a las rentas bajas y medias, no subir el IVA de todos los alimentos o no subir el IVA de la electricidad y el gas.

Un argumento que el líder del PP ha repetido este mismo martes durante su entrevista con Carlos Alsina, en Onda Cero. Núñez Feijóo ha asegurado que el PP no puede apoyar un decreto anticrisis en cuya elaboración no ha participado. "Nosotros no hemos sido ni consultados", ha reiterado. En esta línea ha señalado que ese decreto no incluye ninguna de las medidas anticrisis planteadas por su partido, lo que demuestra que "este Gobierno no tiene ningun interés en pactar con el PP, eso es obvio" y que su sentido de Estado sólo llega "a ratos".

A su juicio, resulta chocante que "siendo el primer partido de España, seamos el último recurso de Sánchez", en clara alusión a las llamadas que varios ministros del PSOE realizaron a miembros del PP tras el órdago de Junts. "Este Gobierno ha chocado contra su propio muro", ha zanjado Núñez Feijóo.

Un órdago, el de los independentistas de Carles Puigdemont, que ha ido un paso más allá al exigir al Gobierno que imponga sanciones a las empresas que se marcharon de Cataluña en 2017. Este tira y afloja entre Sánchez y Puigdemont obedece, a juicio del líder del PP, al pacto "texto por texto" rubricado entre ambos, lo que implica que siempre estén de "trifulcas". En su caso, el de Núñez Feijóo, su negativa a apoyar este decreto ómnibus se basa en la certeza de que es un decreto "injusto" y una "chapuza legal", desde el momento en que no se tienen en cuenta "los informes preceptivos de las leyes procesales de nuestro país" y se elimina el debate parlamentario.

Contactos de Feijóo con Junts

La relación del líder del PP con Junts se limita, según ha explicado, a "contactos informales". Asegura no tener el contacto de nadie de la formación que lidera Puigdemont, pero no reniega de haber mantenido contactos puntuales. ¿Miedo a que salga algo comprometido de esas conversaciones? Asegura no tener ninguno.

Sin embargo, Núñez Feijóo sí reconoce haber hecho algo mal como líder de la oposición y afecta directamente a ese tira y afloja entre independentistas y Sánchez. Asegura que se equivocó al "no hacer pedagogía" sobre su enmienda a la totalidad de la ley de amnistía. O lo que es lo mismo, se arrepiente de no haber explicado a los ciudadanos en qué consiste esa enmienda y cuáles son sus objetivos: endurecer el delito de malversación de fondos públicos, recuperar el delito de sedición, así como el delito de convocatoria de referéndum ilegal.