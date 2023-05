Feijóo pide a Sánchez que no convierta la campaña en un "catálogo de ideas imposibles"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha invitado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a seguir copiando sus propuestas para "ganar tiempo" y "mejorar" la situación económica, en lugar de convertir la campaña en un "catálogo de ideas imposibles".

Feijóo ha hecho esta recomendación al presidente durante su intervención en el Nueva Economía Forum, donde ha presentado a la candidata del PP por Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, a 72 horas de que comience la campaña electoral para los comicios autonómicos y locales del 28 de mayo.

Tras acusar a Sánchez de "copiar" las iniciativas del PP, no solo en materia de vivienda, le ha reprochado que haya enfocado su mandato como una campaña electoral "permanente", así como que haya reducido instituciones prestigiosas, como el CIS, a "apéndices de la maquinaria propagandística del Gobierno".

Feijóo recuerda a Sánchez que las campañas electorales "no son, ni deberían ser, una subasta de medidas, ni una declaración de intenciones, ni un espectáculo de fuegos artificiales", sino un momento para comprometerse y hacer propuestas. "Cuando las campañas y la política en general se convierten en un catálogo de ideas imposibles no solo aumenta el ruido, sino lo peor es que aumenta la frustración y la desafección por las promesas incumplidas", ha advertido Feijóo.

El líder del PP ha denunciado que el Gobierno, "como los malos alumnos, no ha hecho sus deberes", y ahora intenta copiar "cuando ve que va a suspender el examen", ha ironizado, antes de sugerir a Sánchez que siga copiando para ganar tiempo.

Entre ellas, le ha pedido que "complete" sus medidas económicas con una rebaja del impuesto de la renta a los salarios de hasta 40.000 euros para paliar el incremento de los precios por la inflación. También le ha aconsejado mejorar la calidad institucional y el prestigio internacional de España, reponiendo las penas por los delitos de corrupción, y avanzar en un "pacto nacional del agua", algo que ha considerado "imprescindible" para afrontar el reto de la sequía. Asimismo, apuntó que si el Gobierno no aplica estas medidas lo hará él cuando llegue al Gobierno.

En cuanto a la propuesta de Sánchez que, en busca del voto joven le recuerda que no procede la gratuidad del Interrail a hijos de familias que no lo necesitan porque los mileuristas no pagan impuestos para eso y calificó de "anomalía" democrática que Sánchez anuncie en los mítines del PSOE las propuestas que luego se aprobarán en el Consejo de Ministros antes incluso de que se sometan a deliberación.