Feijóo y Sánchez se reunirán el próximo lunes 9 en el Congreso

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se reunirán a las 17:00 horas del próximo lunes 9 de octubre, en el Congreso de los Diputados en el marco de la ronda de partidos que está realizando el candidato nombrado por el Rey. Sánchez había asegurado, tras recibir el encargo, que no le iba a pedir el voto favorable al Grupo Popular pues ya sabe lo que piensa por lo que el secretario general del PSOE instará a Feijóo a renovar el Consejo General del Poder Judicial -cuyo mandato lleva cinco años caducado-.

Por su lado, según fuentes del PP, Feijóo trasladará a Sánchez el absoluto rechazo del primer partido político de España a que la gobernabilidad de nuestro país esté condicionada a las exigencias del independentismo y suponga la ruptura de la igualdad de todos los españoles. "La amnistía no puede ser moneda de cambio para que Pedro Sánchez se mantenga en Moncloa.Ni es constitucional ni ético socavar el principio de igualdad entre los ciudadanos de nuestro país, ni existe autorización de las urnas para tratar de manera privilegiada a nadie, sea político independentista o no".

Además, el presidente del PP, una vez que Sánchez ha reconocido haber establecido negociaciones con los independentistas, le preguntará quién y, sobre todo, qué está negociando el PSOE para mantenerse en el poder pese a haber perdido las elecciones. Los españoles tienen derecho a conocer todos los detalles.

El líder del PP recordará a Sánchez que ofreció al PSOE un "acuerdo de gobernabilidad basado en la centralidad y la moderación" que fue rechazado. Por tanto, Feijóo avanzará el voto negativo del PP a la investidura de Sánchez y aprovechará para exigir al candidato que mandate a la presidenta del Congreso concretar la fecha del debate, una vez que la presidenta de la Cámara fijó el Pleno de la investidura de Feijóo en 24 horas, pero cuatro días después de la designación de Sánchez seguimos sin un horizonte temporal para esa sesión plenaria

Feijóo, quien se quedó a cuatro diputados de la mayoría para ser investido presidente -tres si la presidenta del Congreso, Francina Armengol no hubiera considerado nulo el "sí" de Junts- ya dejó claro durante el debate de investidura que no esperaba que el presidente del Gobierno en funciones fuera tan "cínico", ahora, de pedirle la abstención de la bancada del Grupo Popular porque no se la iban a dar debido a que es el PP quien ganó las elecciones generales el pasado 23J con 137 diputados.