Francia, Alemania y Rusia se disputan la venta a Marruecos de su primer submarino

Marruecos mantiene "negociaciones avanzadas con Francia, Alemania y Rusia" para adquirir el primer submarino de guerra en la historia de sus fuerzas armadas, lo que representa un cambio cualitativo en su estrategia de defensa, según reveló la revista "Army Recognition".

Este paso se enmarca en los esfuerzos de Rabat por mejorar sus capacidades navales ante la rápida evolución geopolítica en la cuenca mediterránea y las costas atlánticas.

La empresa francesa Naval Group presentó a Marruecos una oferta de submarinos de la clase Scorpène, incluyendo la versión avanzada, el Scorpène Evolved. Estos submarinos cuentan con capacidades ofensivas avanzadas, modernos sistemas de combate como el Thales S-Cube, así como sistemas de sonar avanzados y propulsión independiente del aire (AIP), lo que mejora su capacidad de ocultación y la realización de operaciones especiales submarinas.

El aspecto industrial es un aspecto destacado de la oferta francesa, ya que incluye la posibilidad de involucrar a la industria marroquí en la fabricación de piezas o equipos para submarinos, transferencia de tecnología y elevando el nivel de la fabricación militar nacional, en línea de r fortalecer su independencia en materia de defensa.

Por otro lado, empresas alemanas y rusas también han entrado en la línea de negociación: Alemania ofrece submarinos Tipo 209/1400 y Dolphin/HDW, mientras que Rusia propone submarinos Amur-1650 con capacidades furtivas y un alcance extendido, lo que ofrece múltiples opciones para elegir el más adecuado según sus prioridades estratégicas y logísticas.