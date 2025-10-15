Los huérfanos de la Policía rechazan el donativo de 50.000 euros de Alvise

La Fundación Huérfanos del Cuerpo Nacional de Policía ha comunicado que renuncia al donativo de 50.000 euros que les asignó el eurodiputado de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis Pérez ‘Alvise’. Una decisión que enmarcan dentro de su "neutralidad política", según ha asegurado la propia entidad que colabora con la familia de los agentes.

Alvise llego a promover esta campaña a través de redes sociales cuando publicó un mensaje para que sus seguidores decidieran a qué entidad se iba a destinar el dinero recaudado. La asociación de Policía Nacional o Guardia Civil con más interacciones iba a ser la seleccionada.

La decisión fue desvelada a 'bombo y platillo' durante el mitín de este domingo de Se Acabó La Fiesta (SALF) en el Palacio de Vistalegre. Ante sus simpatizantes, Alvise anunció que los 50.000 euros iban a ser destinados a la Fundación Huérfanos del Cuerpo Nacional de Policía.

Su presidente recogió el cheque

Precisamente, uno de los asistentes al acto fue el presidente de la organización, José Alberto Negri. Recogió el cheque con la cantidad y llegó a manifestar que era la "aportación más generosa" que habían recibido.

Sin embargo, el día siguiente de la celebración del evento se reunió la directiva de la entidad para valorar si se debía aceptar esta cantidad. Hubo discrepancias pero finalmente se decidió seguir la línea que promueve desde hace años la asociación.

"Agradecemos el donativo ofrecido por Alvise Pérez a esta Fundación. No obstante, nuestro órgano de dirección ha decidido renunciar a cualquier donativo que proceda de partidos políticos o de sus representantes, en base a nuestro compromiso con la neutralidad política", añadieron.