El Congreso vuelve a rechazar la reducción de la jornada laboral por debajo de las 35 horas semanales

El PP, Vox y Junts, que suman mayoría en el Pleno del Congreso, han vuelto a rechazar este martes la tramitación de una iniciativa legislativa para reducir la jornada laboral, esta vez una ley del BNG, para rebajarla a 35 horas semanales, más reducida aún que las 37,5 horas que propuso la vicepresidenta Yolanda Díaz y que fue derrotada hace poco más de un mes por los mismos tres partidos.

En el debate parlamentario, el diputado del BNG Néstor Rego ha instado a los grupos a apoyar la admisión de la proposición de ley, que ha presentado como una "segunda oportunidad" para trabajar en las garantías reales de los trabajadores y el derecho a la desconexión. Rego ha ensalzado desde la tribuna del Congreso que la propuesta del Bloque supone una mejora en las condiciones de vida de la clase trabajadora, así como una mejor conciliación entre la vida laboral y familiar. Asimismo, ha puesto como ejemplo a Francia, país donde hace ya 25 años se fijó la jornada laboral en un máximo de 35 horas semanales.

En el turno de fijación de posiciones, el diputado de Junts Josep Maria Cervera ha criticado al BNG por intentar "retorcer" una propuesta "derrotada" del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, y ha aseverado que la posición del partido de momento no ha cambiado ni por la jornada de 37,5 horas ni por la de 35 horas.

En concreto, ha explicado que Junts es contrario a reducir la jornada por ley sin un consenso previo del diálogo social. En cuanto a la referencia a Francia, Cervera ha espetado a Rego que no es el mejor ejemplo para exponer, pues el país vecino está "políticamente bloqueado" y en el plano laboral ya está planteando recortar festivos para poder hacer frente a sus gastos.

Promover el enfrentamiento entre los trabajadores y los empresarios

En términos similares se ha pronunciado la diputada del PP María Isabel Prieto, quien ha incidido en que la propuesta ya fracasó hace un mes cuando el Congreso debatió las enmiendas de totalidad al proyecto de ley auspiciado por Yolanda Díaz. Así, ha incidido en que una medida de este calado no puede adoptarse "a espaldas" del mundo empresarial y ha reprochado al BNG que con su propuesta busque "enfrentar a trabajadores y empresarios" mediante un enfoque de lucha de clases que, a su juicio, está «superado y desfasado».

De su lado, el diputado de Vox Juan José Aizcorbe ha apuntado que el BNG solo busca "vender humo" con la propuesta, que en su opinión sólo serviría para encarecer y fragmentar el empleo y convertirlo en un «privilegio para unos pocos". EUROPA PRESS