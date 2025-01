Junts admite que la cuestión de confianza a Sánchez "no será al uso" pero tendrá valor político

La formación de Carles Puigdemont asestó ayer un nuevo golpe al Ejecutivo de Pedro Sánchez, obligado a negociar "in extremis" un acuerdo cerrado minutos antes del Consejo de Ministros. Este miércoles, el secretario general de Junts, Jordi Turull, admitía que si bien la proposición no de ley registrada en la Cámara Baja no permitirá "una cuestión de confianza al uso", sí servirá "políticamente".

Así lo ha manifestado el dirigente independentista en declaraciones a RAC 1, tras conseguir que el Gobierno "troceara" el decreto ómnibus. Turull ha recordado que la potestad de plantear la cuestión de confianza le corresponde a Sánchez, pero su formación necesita "valorar" si el presidente del Ejecutivo tiene la confianza del Congreso.

"Si todo un parlamento o una mayoría le dice que se tiene que someter a una cuestión de confianza y todo el mundo expresa si tiene su confianza, allí se valorará", ha argumentado Turull. Porque, a su juicio, el jefe del Ejecutivo debe recordar que "se tiene que ganar" la confianza de la mayoría del Congreso, "al margen del aspecto jurídico".

En lo que a los plazos se refiere, Turull considera que la proposición no de ley podrá debatirse en el plazo de 30 o 45 días. Por todo ello, apunta que los socialistas tienen "margen" para restablecer esa confianza, cumpliendo con los asuntos pendientes. A saber: el traspaso de competencias en materia de inmigración o la oficialidad del catalán en la Unión Europea.

Mossos y el control de fronteras

En este sentido, no se atrevió a poner una fecha al posible traspaso de competencias, ya que este tema está "bloqueado" por "dos temas" que para su partido "no son menores". "Vale la pena desbloquear estos dos puntos", aseveró.

El secretario general de Junts explicó que estos temas "bloqueados" tienen que ver "con la función del cuerpo de Mossos d¿Esquadra no solo en puertos y aeropuertos, sino también en los pasos fronterizos y que la sanción más grande que se pueda hacer en esta materia también la pueda hacer la Generalitat de Cataluña".

Sobre lo vivido el la pasada semana, el secretario general de Junts asegura que pudo haberse evitado el fracaso del "decreto ómnibus", si de entrada hubieran aprobado un decreto como el de ayer. "Decidieron el todo o nada, y al final se quedaron con nada", ha concluido.

"Nosotros no solo pedíamos que se troceara este decreto que mezclaba nabos con coles, sino también que algunas cosas se modificaran", destacó, señalando que, a partir de ahora, una familia vulnerable que no pueda pagar el alquiler podrá seguir viviendo donde estaba y "el Estado, a través de la Generalitat, pagará el alquiler".