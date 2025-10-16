Lanzan dos cócteles molotov contra el vehículo de un guardia civil en Fuerteventura

Un guardia civil destinado en Fuerteventura ha vuelto a ser objeto de un acto vandálico; hace dos años ya le pincharon las cuatro ruedas del coche. En esta ocasión el o los agresores han lanzado dos cócteles molotov con líquido inflamable contra el vehículo particular del agente con daaños superiores a los 700 euros.

Según denuncia la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) "la premeditación del caso y la intencionalidad de causar un grave daño, que afortunadamente ha quedado en un daño material al que tendrá que hacer frente el agente o su seguro particular, salvo que se abra un expediente de resarcimiento a costa de la Guardia Civil, ya que es evidente que lse trata de una venganza por su labor en el cuerpo".

Por ello, consideranque actos como éstos "justifican nuestra exigencia al Gobierno de ser considerados profesión de riesgo, por lo que no entendemos la actitud del ministerio del Interior de negarse a este cambio que tan justificadamente reclamamos. Al igual que la de ser considerados Autoridad ya que implicaría sentencias mayores a estas agresiones".