Una manita a Puigdemont y la otra, a Franco

Es tan endeble la formación de nuestros escolares que habrá quien crea ahora, con lo de los fastos franquistas, que Pedro Sánchez corrió delante de los grises en el 73, de la misma manera que un joven de 30 años, bachiller, me dijo hace poco que León estaba en Andalucía. Pero Pedro Sánchez nació en el 72, tenía tres cuando murió Franco y seis cuando se votó la Constitución. Sus padres fueron ambos funcionarios del régimen y creció en un barrio de militares y clase media, en la calle Comandante Zorita de Madrid, donde los chicos llevaban loden y castellanos, no en el barrio obrero de Tetuán, como pone en Wikipedia.

Su camaleónica capacidad la utiliza ahora para transmutar los orígenes de la democracia, que fueron el comunista Carrillo, el derechista Fraga, el Rey Don Juan Carlos y el cardenal Tarancón, que superaron las diferencias entre comunistas y católicos, republicanos y monárquicos, que eran la herida de la guerra del 36. Me pregunto qué piensa de todo esto Miquel Roca, entonces de Convergència i Unió y puente con el nacionalismo catalán moderado, y que ahora ve el testigo del partido en manos de Puigdemont. Tan sólido era el nexo de Roca con la Corona que, cuando hubo que defender a la Infanta Cristina del follón de Puigdemont, se le reclamó en El Pardo.

Hay una profunda injusticia anticonstitucional en los acuerdos con Junts para ir labrando la confederación española que el PSOE anunciaba en Sevilla. Y mucho cinismo en citar la ley fundamental cuando se conculca su espíritu. Pero claro, si para planificar la celebración del aniversario de los cambios se hubiese contado con Roca, Miguel Herrero o Juan Carlos I, Sánchez no hubiese podido diseñar que España es un conjunto de naciones, Puigdemont un político corriente, Bildu un partido como los demás, el PSOE el autor de la Transición y la Monarquía un aditamento formal y prescindible. Sánchez se está inventando la Historia a su mayor gloria y lo peor es que se lo están comprando, porque vaya usted a la calle a preguntar quién fue el «zorro plateado» o qué pensaba Gregorio Peces-Barba de la forma de Estado.

Prueba de la profunda estupidez en la que chapoteamos ha sido el discurso inaugural de los fastos franquistas, donde Pedro Sánchez ha comparado los niveles económicos de 1975 con los actuales, como si el culo entroncase con las témporas. Si en Italia se comparase el Producto Interior Bruto del fascismo con el de Meloni, los comentaristas se despiporrarían. Si en Francia se retrotrayesen a Petain para justificar la renta per cápita del tiempo de Macron, Melenchon y Marine Le Pen morirían de infarto. Si en Alemania se desempolvasen los Presupuestos de Adenauer para justificar los del recién dimitido Scholz, el partido socialista desaparecería.

Qué pena, por Dios, trazar un puente entre la España de los planes del desarrollismo, pensados para remontar la miseria de la posguerra, y el país actual, que por cierto se ha hecho con la ley de reforma política auspiciada por Juan Carlos, el valor de Suárez, la OTAN de Felipe y el trabajo y el perdón de todos. Me da mucha vergüenza esta mercancía averiada que se sirve de lo mejor de nuestro pasado para regatear en el presente una legislatura coja, difícil y controvertida. Hay cosas que no se tocan por interés, que no se compran ni venden para mantenerse en el poder. El que no se dé cuenta de que Sánchez es lo más parecido al franquismo que nos ha pasado, está ciego. Franco, que aherrojó a los medios y los jueces, convocó los 25 años de paz y celebró con numerosos y largos fastos el aniversario del fin de la Guerra Civil. Tan eficaz propaganda se repite ahora, cuando nos explican que Pedro Sánchez ha terminado con la dictadura.