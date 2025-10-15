Montse Mínguez viola el Reglamento del Congreso con el beneplácito de Armengol y toma imágenes del Hemicilo pese a ser falta "grave"

De nuevo miércoles, y con ello el Gobierno de Pedro Sánchez se somete a una nueva Sesiíon de Control en el Congreso de los Diputados. Una semana más, España asiste a unos tiempos en los que el 'todo vale' parece haberse convertido en el máximo imperativo. La política ha dejado de ser por y para el pueblo y ha pasado a ser un espectáculo en el que los políticos parecen haber normalizado que otros representantes actúen sintiéndose impunes y saltándose cuantas leyes se topen por el camino.

Por ello, cuando quienes ostentan el poder ignoran las normas básicas, el mensaje que se transmite a la sociedad es el de erosión de la credibilidad de las instituciones; más aún cuando se trata de la casa de la soberanía nacional.

Sin embargo, la sociedad lleva asistiendo atónita a los episodios de patio de guardería en que se ha convertido el Hemiciclo del Congreso de los Diputados desde hace un tiempo, por lo que a nadie se ha sorprendido que, una vez más, ni la Presidencia del Congreso, ni los propios diputados y miembros del Gobierno, hayan respetado la normativa que regula la actividad del Poder Legislativo.

Hacer fotos y vídeos en el Hemiciclo: una práctica común entre los diputados

La jornada comenzaba como es habitual con las interpelaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando en el turno del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el tono ascendía en el momento en el que el socialista recriminaba al jefe de la oposición las polémicas en torno a las declaraciones en contra del aborto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el caso de los cribados a las mujeres de cáncer de mama en Andalucía y las declaraciones en sede judicial del jefe de Gabinete de la presidenta Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

En ese preciso momento, el jefe del Ejecutivo reprochaba a Feijóo que no dijese "nada" sobre estas cuestiones, cuando la diputada y portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, sacaba su teléfono móvil y comenzaba a grabar desde su escaño a los diputados del Partido Popular, una práctica prohibida por el Reglamento del Congreso y calificada como una falta "grave".

El Reglamento del Congreso lo prohíbe tajantemente

Pese a que esto sea una práctica común entre todos los diputados y ministros -pues lo hacen parlamentarios y ministros de todos los partidos-, lo cierto es que el Reglamento del Congreso de los Diputados prohíbe tajantemente grabar o fotografiar dentro de la Cámara sin consentimiento expreso de la presidencia, tal y como se detalla en su Artículo 98.3.

"Nadie podrá, sin estar expresamente autorizado por el Presidente del Congreso, realizar grabaciones gráficas o sonoras de las sesiones de los órganos de la Cámara", versa la norma por la que se rige la actividad parlamentaria.

Sin embargo, y pese a que los diputados persistan en esta práctica hasta tal punto en el que se haya convertido en algo común, el problema no solo erradica en que algunos miembros de la Cámara infrinjan la normativa, sino en la falta de consecuencias y de la máxima autoridad del Congreso: la presidenta Francina Armengol, o en su defecto quien haya sido designado para su sustitución, ya que el propio Artículo 107 del Reglamento versa que "el Presidente velará en las sesiones públicas por el mantenimiento del orden de las tribunas". Algo que, a la vista está, no se está llevando a cabo.