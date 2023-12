El nuevo alcalde de Pamplona admite que le gustaría "exportar" el modelo al País Vasco

El nuevo alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (Bildu), ha reconocido que le gustaría extrapolar el modelo de Pamplona al País Vasco, aunque al mismo tiempo ha apuntado en ese sentido que "esa es la política de los mayores". Además, se ha comprometido a que la ikurriña "no va a ser perseguida a porrazos en las calles" de la capital navarra.

Así se ha pronunciado el recién elegido alcalde tras prosperar la moción de censura en una entrevista en Radio Euskadi, sobre la que el dirigente de Bildu también ha hablado. Porque, según ha dicho, lo que sucedió en el Consistorio de Pamplona fue algo "sin precedentes" y "no tiene explicación en los parámetros del juego democrático". "Hubo miradas, comentarios muy desagradables, insultos... algo que no puede perdurar en el tiempo", denunció en relación a las reacciones de los partidos de la oposición ante esta nueva cesión de los socialistas a sus socios en el Gobierno central.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de extrapolar el modelo de Pamplona al País Vasco, alcanzando acuerdos entre el PSOE y la formación abertzale, Arison no ha dudado en apuntar que le "gustaría que lo fuera". Sin embargo, ha rebajado ese deseo al señalar que "esa es la política de los mayores. Yo soy un humilde alcalde de ciudad. Mi granito de arena es hacer que este modelo funcione lo mejor posible y si luego la política de la gente importante ve que es un modelo exportable, para mí será una felicidad inmensa", ha expresado.

"Dos lenguas"

Asimismo, también ha introducido en su intervención el tema lingüístico al señalar que Pamplona es "una ciudad con dos lenguas" y quien no entienda eso no ha comprendido "la realidad". "El euskera es un patrimonio de Pamplona. Es, probablemente, el patrimonio más importante desde un punto de vista cultural; un tesoro", ha expresado. Del mismo modo, ha garantizado que la ikurriña "no va a ser perseguida a porrazos en las calles" pamplonesas.

Mientras, y en relación a la banda terrorista ETA, ha querido dejar claro que "todo el mundo" sabe cuál ha sido su posición ante "la violencia", desde mucho antes de dedicarse a la política. Y ha apuntado que firmó un manifiesto contra ETA en 1998 para condenar el atentado de Tomás Caballero.

Pero también ha valorado las numerosas críticas y denuncias contra Pedro Sánchez, como las del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por haber "regalado" una alcaldía a la formación de Arnaldo Otegi: "Aquí nadie nos ha regalado nada". "Nosotros hemos multiplicado, hemos ampliado, elección tras elección, hemos ido subiendo los resultados electorales", ha reivindicado, tras añadir que "estamos mirando a los ojos a UPN, que siempre ha sido la primera fuerza y que no ha hecho sino perder votos en el mismo periodo de tiempo". Y ha recalcado que "en una ciudad como Pamplona, donde hay 16 concejales y concejalas progresistas y 11 de la derecha, la anormalidad democrática es que durante todo este tiempo haya estado gobernando la derecha en minoría".

Y pese a tener claro que tendrá delante a una dura oposición, ha asegurado que, para rebajar la tensión, intentará "hablar con todo el mundo", criticando que con la ya exalcaldesa Cristina Ibarrola no ha sido posible "hasta ahora".