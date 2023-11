Óscar Puente desmonta el argumento del PSOE sobre la amnistía: "Si no la hubiéramos necesitado, probablemente no se hubiese adoptado"

El nuevo titular del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reconocido abiertamente que, de no haber sido necesaria para la investidura, es probable que el PSOE no hubiese respaldado la amnistía. A pesar de esta declaración, sostuvo su convicción de que, a lo largo de la legislatura, esta medida se habría impuesto de todas formas, aunque inicialmente no fuera la preferencia del partido.

Durante una entrevista en el programa "La Noche en 24 Horas", Puente ha proporcionado una nueva justificación al cambio de postura del PSOE en relación con la Ley de Amnistía. Argumentó que esta modificación de posición es coherente con el contexto actual y las circunstancias imperantes. El ministro destacó así la importancia de ajustar las decisiones políticas al momento que se está viviendo, admitiendo que la necesidad de aceptar la amnistía estaba intrínsecamente ligada a la formación del gobierno.

"A nadie se le oculta que adoptar esta medida en este momento inevitablemente se vincula con la formación de Gobierno", subrayó Puente, enfatizando en la importancia estratégica de esta decisión en el panorama político actual.

Puente ha instado a adoptar una perspectiva a largo plazo durante los próximos cuatro años, insistiendo en la importancia de evitar un escenario a corto plazo marcado por numerosos juicios y la posibilidad de la extradición de Puigdemont, que podría resucitar las tensiones experimentadas en 2017. En su lugar, aboga por cerrar este capítulo y "avanzar en el entendimiento".

Hasta ahora, según el argumentario de Pedro Sánchez y sus socios, la amnistía y demás cesiones al independentismo catalán habían sido fruto de un intento de pacificar Cataluña. En la proposición de ley de amnistía, justificaban su motivo como un medio que "persigue la consecución de un interés general, como puede ser la necesidad de superar y encauzar conflictos políticos y sociales arraigados, en la búsqueda de la mejora de la convivencia y la cohesión social, así como de la integración de diversas sensibilidades políticas". A su vez, el partido de Yolanda Díaz también defendía la medida como una "herramienta política útil para pacificar el conflicto".

Durante la entrevista, Puente también ha hecho referencia al pleno en el Parlamento Europeo, donde se ha abordado la polémica de la amnistía. El titular de Transportes ha desestimado el debate como "artificial" y "forzado por el Partido Popular", al que acusa de hacer el "ridículo". Según el ministro, este intercambio carece de importancia en el ámbito europeo, evidenciado por la escasa presencia, apenas un 10 por ciento, de los parlamentarios en la sala. Puente ha minimizado la relevancia de la amnistía, catalogándola como un tema "irrelevante" en la Unión Europea y tildándolo de asunto de "consumo interno". Además, ha elogiado la "elegancia" con la que el comisario Reynders "dejó claro que este es un asunto interno".