El PP ovaciona en solitario a María Corina en el Congreso a petición de Álvarez de Toledo

El Partido Popular ha protagonizado una calurosa ovación a la opositora venezolana, María Corina Machado, durante la Sesión de Control al Gobierno de hoy después de que esta haya sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz de 2025.

Los vítores han sido a propuesta de la portavoz adjunta del Partido Popular en la Cámara Baja, Cayetana Álvarez de Toledo, cuando al final de su interpelación al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la popular ha pedido a sus compañeros de partido ponerse en pie para rendir homenaje a la "heroína de la democracia y Premio Nobel de la Paz".

"María Corina encarna todo lo que ustedes desprecian: la verdad, la justicia y a las mujeres libres y fuertes", ha afirmado la parlamentaria 'popular' antes de pedir al Hemiciclo "un aplauso en pie" para "esta heroína de la democracia". Una ovación que no ha sido correspondido por ningún otro grupo en el Hemiciclo.

Por su parte, Bolaños le ha replicado reprochando al principal partido de la oposición hacer "guerra hasta del Nobel de la Paz" y ha señalado que Álvarez de Toledo representa "la parte más carca y vintage" del PP.

Además, ha asegurado que ese partido mantiene "un debate contra las mujeres y su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo" y ha pedido a la diputada que "lea los puntos 26 y 36 del informe de la Comisión de Venecia" sobre el derecho al aborto.