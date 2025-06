Los problemas de limpieza de unas dependencias de la Guardia Civil: "Un riesgo para la salud"

Ir al baño es casi un deporte de riesgo. Este es el problema que llevan meses sufriendo los agentes de la Guardia Civil del Destacamento de Tráfico de Arrecife (Las Palmas). Los dos únicos aseos que tienen estas dependencias han sido precintados por la falta de productos de limpieza, según denuncian los Independientes de la Guardia Civil (IGC).

Esta "insalubre situación" se viene produciendo desde hace más de dos meses. Los dos únicos baños del acuartelamiento permanecen clausurados y precintados por falta de productos de limpieza y desinfección. Una medida que fue impulsada por el jefe del destacamento. Una "precaución sanitaria" que se produce por la ausencia de suministro por parte de la empresa adjudicataria de la limpieza. Esta medida afecta tanto a los guardias civiles que prestan allí servicio como a los ciudadanos que acuden a las oficinas para realizar gestiones.

¿Cómo alivian sus problemas? Los funcionarios se ven obligados a desplazarse a "baños públicos o a otras instalaciones para satisfacer sus necesidades fisiológicas". IGC afirma que estos hechos generan una "mala imagen institucional, merman la dignidad profesional de los agentes y suponen un potencial riesgo para la salud pública".

El aseo precintado en las dependencias de la Guardia Civil IGC

"Lamentamos que se llegue a esta situación, donde los guardias civiles no tienen ni siquiera acceso a un aseo en su lugar de trabajo. Esto vulnera su dignidad profesional e incumple la legislación sobre prevención de riesgos laborales y seguridad en el trabajo", ha señalado Daniel Fernández, portavoz de IGC. Los baños clausurados se encuentran uno en la planta principal de las oficinas y otro en la zona de vestuarios y taquillas del personal.

"No pueden desarrollar su labor"

El problema no se queda solo en la falta de este suministro. IGC asegura que están proliferando insectos como cucarachas y otros animales propios de zonas húmedas, "agravando el problema de salubridad". "Los guardias civiles no pueden desarrollar su labor con eficacia si no se garantizan unas condiciones laborales mínimas. Exigimos la reposición inmediata del suministro de productos de limpieza, la reapertura de los aseos y una revisión urgente del cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias en esta y otras instalaciones del Cuerpo", añade Fernández.

De la misma forma, la asociación recuerda que el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, establece las disposiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo, y que la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, obliga a las administraciones públicas a garantizar que cualquier trabajador, también los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, desempeñe su función en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. Esta denuncia ha sido trasladada por los "canales internos correspondientes" y desde IGC piden la actuación inmediata de la Dirección General de la Guardia Civil para resolver un "problema inaceptable" en un servicio público del siglo XXI.