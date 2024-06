Quién es David Azagra, el hermano de Pedro Sánchez: Patrimonio millonario, cambio de apellidos y causas abiertas

El círculo cercano al presidente Pedro Sánchez sigue estando en el ojo del huracán. Ahora, además de las investigaciones en curso contra su esposa, Begoña Gómez, la familia Sánchez vuelve a ser noticia. En esta ocasión, a raíz de una denuncia interpuesta por Manos Limpias por la contratación del hermano del presidente, David Sánchez, como coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar de la Diputación Provincial de Badajoz en junio de 2017.

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, la jueza Beatriz Biedma, ha abierto diligencias por presunto delito continuado contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y prevaricación contra David Sánchez Pérez-Castejón.

¿Quién es David Sánchez Pérez-Castejón?

David Sánchez Pérez-Castejón, nacido en Madrid, tiene 49 años y comparte con su hermano Pedro Sánchez Pérez-Castejón una infancia marcada por una familia acomodada. Son hijos de Pedro Sánchez Hernández, economista de profesión, y Magdalena Pérez-Castejón, abogada. Actualmente, a Davíd Sánchez también se le conoce por su nombre artístico: "David Azagra".

David Azagra junto a Pedro Sánchez y su madre Redes sociales

El benjamín de la familia completó su bachillerato en el colegio jesuita de Chevenus en Maine, Estados Unidos. Luego obtuvo su licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales en ICADE. Al concluir su formación académica, decidió radicarse en Rusia para seguir su pasión por la música. Allí logró graduarse con distinción en Composición y Dirección de Orquesta en el Conservatorio Estatal de San Petersburgo Rimsky Korsakov.

Además, ha realizado estudios en Lucerna, Milán y Siena. Su trayectoria profesionalle ha dado la oportunidad de viajar por todo el mundo, participando en varias residencias artísticas y proyectos becados en lugares como Toulouse o Tokio. Además, David Sánchez domina el ruso, el inglés y el italiano, aunque también se dice que se defiende en francés y en alemán. Tras ejercer como director artístico en el Teatro Mikhailovsky de San Petersburgo, decidió regresar a España en 2017.

Su faceta como músico Agencia EFE

Su trayectoria profesional en el ojo del huracán

Desde su retorno, ha trabajado para laDiputación de Badajoz como coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar de la Diputación Provincial de Badajoz. Posteriormente, fue nombrado director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación y director del programa 'Ópera Joven' desde 2021. También es, desde hace poco, asesor del Teatro Real; nombramiento que no estuvo exento de polémica, ya que ocurrió tras un aumento de la subvención del Ministerio de Cultura al Teatro Real.

Según Manos Limpias, David Sánchez fue seleccionado de entre once candidatos para el puesto de director de la Oficina de Artes Escénicas en la convocatoria pública de 2017. Según explican los denunciantes, Sánchez fue elegido por supuestamente presentar el perfil más acorde con los requisitos de la convocatoria, cumplir todos los méritos específicos y por sus respuestas adecuadas a las preguntas de la entrevista; sugiriendo que, en realidad, el puesto fue diseñado a su medida.

Desde Manos Limpias alegan que, en los siete años que ha ocupado el puesto de director de la orquesta del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, no ha dirigido la orquesta con frecuencia. Según Manos Limpias David Sánchez rara vez se presenta a su trabajo en la Diputación, pese a que no tiene autorizado el régimen de teletrabajo. De hecho, el Gobierno ha confirmado que David Sánchez tributa en Portugal. A pesar de ser empleado público de una entidad pública española, David Sánchez no declara IRPF desde el año 2021 por ser residente fiscal en Portugal, lo que le ha permitido ahorrar unos 76.000 euros en impuestos.

David Zagra junto a su madre y Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez Europa Press

Este es su millonario patrimonio

Según publicaba este lunes Vozpópuli, David Sánchez Pérez-Castejón, ha recibido 261.154,6 euros de la Diputación de Badajoz entre julio de 2017, cuando comenzó su contratación, y diciembre de 2023. Sin embargo, su patrimonio ha aumentado en 1,7 millones de euros durante este periodo. Según explica este medio de comunicación, en 2020, después e volver de un periodo de excedencia de un año, su patrimonio aumentó de 272.536,31 euros a 1,8 millones, superando los dos millones en 2023.