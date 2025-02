Roba un vehículo, se da a la fuga tras ver a una patrulla de la Guardia Civil y tiene un accidente

La historia que acontece bien podría ser el guion de una película policíaca, pero no. Este relato comienza su recorrido en la localidad onubense de Lepe. Un vehículo todoterreno avista a una patrulla de la Guardia Civil y su reacción no es otra que huir a gran velocidad.

Ante esta situación, según fuentes del Instituto Armado, la patrulla de Tráfico comienza a perseguir al todoterreno sospechoso, que no deja de realizar maniobras evasivas. Con las luces prioritarias encendidas, los agentes dan a conocer al conductor del vehículo huido que debe frenar la marcha y parar, mientras comprueban que ese vehículo fue robado en Lepe.

Ante la negativa del conductor a parar y tras una breve persecución, el todoterreno termina teniendo un accidente y volcando en un terraplén en la carretera del Terrón. Las mismas fuentes apuntan que, tras comprobar el estado del conductor, se dan cuenta de que se trata de un vehículo preparado para "alijar", es decir, para transportar mercancías ilegales. Se trata de vehículos en los que viaja solo el conductor y todos los asientos están echados hacia adelante.

Esto no viene sino a demostrar que la lucha contra los narcos no es algo que esté "controlado" como aseguraba recientemente el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y por ello los guardias civiles no cesan en sus reivindicaciones. Faltan medios humanos, medios materiales y sobre todo, un relato veraz por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez de lo que está ocurriendo con el narcotráfico en las costas andaluzas.

Hay que señalar que las redes del narcotráfico están trasladando su acción a la zona occidental de Andalucía. La presión que ejercen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el Estrecho de Gibraltar está obligando a las organizaciones a operar en el Guadalquivir –desde la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) hasta Sevilla– y en la costa onubense. Precisamente, en este punto, concretamente en el muelle de las Carabelas, fueron grabados varios narcos descargado droga, portando incluso fusiles de asalto. La presencia de narcolanchas en estos enclaves es constante, pero el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ve esta realidad y niega «impunidad». Es más, tacha de «bulo» las llamativas imágenes del alijo de droga en la ría a plena luz del día. Así lo aseguró precisamente en esta provincia, convertida en un nuevo punto caliente de un negocio cambiante que genera ya demasiada alarma social.