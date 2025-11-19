Rufián advierte a Sánchez tras la salida de Cerdán: "Si aparece una 'Gürtel del PSOE' pediremos elecciones"

El informe presentado por la Unidad Central Operativa (UCO) que incluye en la ecuación del Caso Koldo al PNV por su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la moción de censura de 2018, ha sacudido al Congreso de los Diputados. En la penúltima semana plenaria antes de la parálisis prolongada hasta el mes de febrero, en la que solamente habrá una Sesión de Control al Gobierno, el líder de los socialistas ha abandonado la Cámara sin haber completado más del "5%" de la Sesión Parlamentaria, la actualidad ha atropellado a los congresistas.

Pasadas las 11:00 de la mañana se certificaba la salida del exsecretario de Organización, Santos Cerdán, de la prisión de Soto del Real después de cinco meses bajo custodia de las autoridades ante el riesgo de eliminar pruebas. De manera apresurada y en los pasillos del Congreso de los Diputados, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha advertido al jefe del Ejecutivo que "si aparece una 'Gürtel del PSOE' pediremos elecciones".

Aunque no se haya pronunciado sobre el papel del PNV en el informe de la UCO, el portavoz de la formación catalanista no ha dejado de creer en la honorabilidad del presidente del Gobierno. Es más, ha valorado la opción de que en Ferraz solamente operasen de manera fraudulenta los dos últimos secretarios de Organización, Santos Cerdán y Ábalos. Si se demuestra que no existe una caja B en Ferraz, se mantendrán firmes en su apoyo. Por su parte, Néstor Rego, el único diputado de BNG, calificaba como "espectáculo lamentable" los últimos casos de supuesta corrupción del PSOE con una mención a los registros y las detenciones en la provincia de Almería.

El Gobierno se atrinchera ante las acusaciones

Ante el ruido generado en los pasillos del Congreso que suele ser habitual en las sesiones de control de los miércoles al Gobierno, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que en ninguno de los ministerios se debe aprobar la corrupción que es "un gravísimo problema". "Le pido al PSOE que se ponga manos a la obra... La corrupción es la que erosiona la democracia", ha reclamado. Al ser preguntada por Cerdán y su relación con Sánchez, la ministra ha preferido no responder y reiterar su crítica al "veto del PP"

Desde las filas socialistas, el portavoz en el Congreso, Patxi López, ha ensalzado la expulsión del partido de los miembros implicados para no mancha la honorabilidad del PSOE, Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha marchado de la Sesión de Control tras haber superado ligeramente el "2%" de la Sesión Parlamentaria.