Sánchez conocía los "excesos" de Salazar desde 2018: su ex jefe de Gabinete le alertó de "comportamientos inadecuados"

El intento por cerrar la herida abierta en el PSOE con la celebración de un Comité Federal de urgencia sigue pasando factura al partido y, lejos de cerrar nada, ha vuelto a sembrar más dudas sobre los dirigentes del partido y sobre quiénes dirigen su estructura interna.

Pese a que las intenciones eran buenas, el Cónclave socialista no sirvió para mandar ese mensaje de tranquilidad y de imagen renovada del partido que los de Pedro Sánchez querían trasladar a la ciudadanía, mucho menos después de que horas antes de su comiezo saltase un nuevo escándado por presunto "acoso sexual" hacia mujeres del que pretendía ser el nuevo adjunto a la Secretaría de Organización del partido, Francisco Salazar, que finalmente desencadenó en su renuncia tanto a su nombramiento como a su puesto en La Moncloa.

Sin embargo, más allá de las informaciones conocidas, ahora es de vital importancia conocer quién conocía los comportamientos del socialista, por qué no se actuó al respecto y, sobre todo, si Pedro Sánchez era conocedor de tales hechos o no, especialmente después de que haya intentado colocarle como adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE -porque, recordemos, Salazar era una persona de gran confianza de Sánchez-.

Sánchez conocía los "excesos" de Salazar desde 2018

Ahora parece ser que todas esas dudas sobre qué conocía Pedro Sánchez se disipan. Al menos así lo señala el digital 'The Objective' a través de una información publicada por la periodista Ketty Garat, en la que asegura que fuentes socialistas confirman que Sánchez se enteró que los "excesos" de Francisco Salazar en 2018, cuando su por entonces jefe de Gabinete, Juan Manuel Serrano, le informó de "comportamientos inadecuados", al menos, con varias periodistas.

La información publicada por el digital asegura que el jefe de Gabinete de Sánchez alertó al por entonces secretario general del PSOE de tales comportamientos antes de su llegada a Moncloa, cuando Salazar era secretario ejecutivo de Acción Electoral de la Ejecutiva, puesto que asumió tras las primarias de mayo de 2017.

"Desde el principio, desde que empezó a colaborar con nosotros en 2017, advertimos de ese peligro. De un comportamiento reiterado que se reproducía desde su etapa en Dos Hermanas", explican fuentes socialistas a la periodista Garat, que aseguran que algunas de estas informaciones se elevaron a la Dirección Federal del partido.

"Les ofrecía una cena si querían un off the record y decían que no se atrevían a quedarse a solas con él", explican las mismas fuentes. Como consecuancia, la periodista asegura que se produjo una reunión de urgencia entre Sánchez y su equipo en Ferraz, donde su jefe de Gabinete le contó que esto era "un problema generalizado".

Sánchez hizo oídos sordos, aunque le dio "un toque"

Las mismas fuentes socialistas aseguran que la respuesta de Sánchez fue: "Esto habrá que demostrarlo, ¿no?", mientras preguntaba si existían denuncias o pruebas más allá de "comentarios de mujeres". No obstante, las fuentes consultadas por el citado medio aseguran que "Sánchez le dio un toque", aunque "no cambió nada".

Meses después de que esto tuviese lugar, después de que Sánchez llegase a La Moncloa tras prosperar la moción de censura contra Rajoy en 2018, el secretario general del PSOE nombró a Salazar "número dos" como director adjunto del Gabinete dirigido por Iván Redondo.

Además, como información complementaria, la periodista de 'The Objective' asegura que Francisco Salazar y Santos Cerdán compartieron piso en Madrid durante un tiempo, y que en ese periodo Ábalos, Cerdán y Salazar eran "tres gallos en un mismo corral" que competían por hacerse con la Secretaría de Organización del PSOE, que por entonces finalmente logró Ábalos.