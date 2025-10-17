Santos Cerdán pide su inmediata libertad "en coherencia" con lo acordado para Ábalos y Koldo

Santos Cerdán ha pedido al magistrado Leopoldo Puente que le ponga "inmediatamente en libertad" tras la decisión de no encarcelar a José Luis Ábalos y Koldo García. El que fuera secretario de Organización del PSOE asegura en un nuevo escrito que, "en coherencia con las decisiones adoptadas en las últimas horas" por parte del Tribunal Supremo, "no existe argumento constitucional" que justifique su permanencia en prisión.

El político, que permanece en Soto del Real desde el pasado 30 de junio, es consciente de que podría obtener la libertad en las próximas semanas, según confirman fuentes de su entorno. En concreto, se baraja mediados de noviembre, como la fecha en la que se le podría revocar la medida de privación de libertad. En cualquier caso, y a tenor de las decisiones acordadas con los otros investigados de la trama, Cerdán ha vuelto a pedir la excarcelación asegurando que la situación es "incomprensible".

"La percepción que produce esta incomprensible situación es que la pretendida justificación de la situación de prisión provisional no es otra que la espera a la llegada del informe patrimonial definitivo del Sr. Cerdán acordado hace meses. No obstante, la espera de un atestado de la Policía Judicial no es un motivo que ni la Ley ni el intérprete de la Constitución hayan avalado en ningún momento como tal", reza el escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN. Se refieren sus abogados al oficio que prepara la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre su situación patrimonial.

"Incomprensible agravio comparativo"

Del mismo modo, reitera que se produce un "incomprensible agravio comparativo" con Ábalos y Koldo ya que ambos siguen en libertad pese a la sospecha de que tienen dinero en el extranjero. "Si aquellos que tienen contactos internacionales, posibles cuentas con terceros y la posibilidad de disponer de dinero todavía no hallado por la investigación no son objeto de prisión provisional por riesgo de destrucción de esas fuentes de prueba, mucho menos quien no tiene acreditada la existencia de cuentas de terceros ni contactos internacionales ni se le ha hallado a pesar de los meses de investigación cantidad de dinero alguno, merece la adopción de la prisión provisional para proteger la investigación", alega.

Al hilo, continúa exponiendo que si la imputación del exministro de Transportes y su antigua mano derecha lo es por un delito de integración en organización criminal de la que formaría parte Santos Cerdán, "no llega muy bien a comprenderse" cómo una pare de esta trama puede poner en riesgo las fuentes de prueba mientras que el resto no las compromete. "Es difícil de entender cuáles son las acciones de 'ocultación o destrucción' de pruebas que únicamente y en carácter exclusivo puede realizar el Sr. Cerdán y no el resto de miembros de esa supuesta trama", rezan los abogados de Cerdán.

Cabe recordar que el instructor le mandó a prisión provisional, con el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción, tras tomarle declaración el 30 de junio. El magistrado Puente expuso entonces -y ha mantenido en sus sucesivos pronunciamientos- que el exdirigente socialista se situaría como cabecilla de una de las dos presuntas organizaciones criminales investigadas en esta causa, implicada en un presunto amaño de adjudicaciones de obra pública a cambio de mordidas. Al respecto, los investigadores sostienen que Cerdán controlaba en última instancia el reparto de dichos fondos y, por lo tanto, podría destruir fuentes de prueba de mantenérsele la libertad.