El sueldo de García Ortiz como fiscal general del Estado: cobra más que Pedro Sánchez como presidente del Gobierno

El fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, ha vuelto a ocupar titulares después de que el Gobierno anunciase ayer que el Consejo de Ministros acababa de aprobar una reforma legal para desvincular el mandato del fiscal general del Estado de la legislatura, ampliando su mandato de cuatro a cinco años.

No obstante, la reforma no entrará en vigor hasta 2028, por lo que no afectará al actual fiscal general del Estado, que tiene una causa abierta en el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos en relación con la difusión de datos relativos a una investigación por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental contra un particular: la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador.

Sin embargo, son muchos los que se preguntan por el salario que perciben los altos cargos públicos, pues siempre es un tema que despierta curiosidad y, en muchas ocasiones, controversia. Por lo que, en el contexto actual, resulta importante conocer el salario de los principales servidores públicos, por un ejercicio de transparencia.

¿Cuánto cobra García Ortiz como fiscal general del Estado?

El sueldo de los Altos Cargos políticos son aprobados, y publicados, en teoría de forma anual, en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, España atraviesa la anormalidad de que se llevan sin aprobar unos Presupuestos Generales del Estado desde el año 2023, por lo que estos llevan prorrogados desde entonces, tal y como figura en el Portal de Transparencia.

En el Artículo 28.5, apartado dos, del Capítulo II, de los Presupuestos Generales del Estado del año 2023figura que Álvaro García Ortiz cobra, como fiscal general del Estado, un sueldo bruto anual de 132.235,68 euros, sin pagas extras y con una retribución en 12 meses, lo que supone un total de 11.019,64 euros brutos mensuales por su cargo al frente de la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, es probable que su sueldo se haya visto aumentado en el último año, pues algunas informaciones especifican que el sueldo anual bruto de Álvaro García Ortiz asciende a los 136.196,28 euros, lo que supondría un total de 11.349,69 euros brutos mensuales.

Sea como fuere, esta retribución por su labor como fiscal general del Estado es superior a la que percibe, por ejemplo, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, pues el líder del PSOE percibe un sueldo bruto anual que oscila entre los 90.010,20 euros y los 90.449,28 euros brutos anuales, entre 42.225,48 euros y 45.747 euros brutos anuales menos que García Ortiz.