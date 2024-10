Sumar niega conocer antes de esta semana el "caso Errejón", a pesar de que Más Madrid tenía información desde hace año y medio

La izquierda alternativa se abre en canal. El partido reconoce que los mecanismos de "detención y prevención" han fallado y asumen su "responsabilidad" una vez que se han conocido el escándalo que rodea a su ya exportavoz Íñigo Errejón.

El partido ha comparecido hoy en rueda de prensa para asumir su responsabilidad en el "caso Errejón", y ha reconocido "fallar" a la ciudadanía y que por ello pueda "quebrarse" la confianza de la gente en Sumar, para la que, asegura ponerse a trabajar de inmediato. La formación pone en práctica ahora cuatro mecanismos para tratar de enmendar y asegura que "empatiza con las víctimas" y se pone "a su disposición".

Niega la formación, sin embargo, conocer de antemano los testimonios que comenzaron a aparecer en redes esta semana y, también rechazan rotundamente haber conocido el episodio de acoso que sucedió hace un año y medio en un festival en Castellón, donde una joven denuncia "tocamientos" por parte de Errejón. Una información que Más Madrid sí reconoció ayer y por la que acabó dimitiendo la diputada de Más Madrid, Loreto Arenillas, la cual medió para evitar que la víctima pusiera una denuncia contra el exportavoz. El portavoz de Movimiento Sumar, Ernrest Urtasun, sin embargo, niega de manera tajante conocer esa información, a pesar de que en privado, las fuentes consultadas sí lo han reconocido, como ya ha publicado este diario. La frase más repetida este sábado, con el objetivo de protetgerse ha sido la de "si hubiéramos tenido la información que hemos tenido esta semana, Íñigo Errejón habría dejado de ser portavoz mucho antes". "Si las graves informaciones que han salido esta semana las hubieramos sabido antes, Íñigo Errejón habría cesado mucho antes de sus cargos", ha remarcado el portavoz, en una rueda de prensa junto a la secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández; la secretaria de Comunicación, Elizabeth Duval; y la responsable de Feminismos, Amanda Andrades. El partido niega tampoco pedir responsabilidades a Más Madrid, a pesar de que ellos sí conocían el caso de "tocamientos" en Castellón en junio de 2023. Asegura que actuaron de manera "coordinada", puesto que ambos reclamaron la dimisión de Errejón. "Más Madrid creo que en las últimas horas hemos ido actuando de la mano, en paralelo, tratando de afrontar esta crisis sobre las decisiones que se han adoptado. Creo que Más Madrid hizo un comunicado ayer y es a Más Madrid quien le toca dar explicaciones", dijo.

El partido niega a su vez más asunciones de responsabilidades tras el escándalo y repite que Errejón "está fuera". Además, resaltan la actuación de la vicepresidenta segunda del Gobieno y líder "in pectore" de Sumar, sobre la que aseguran que actuó desde el primer momento pidiéndole la dimisión al ex portavoz. "La primera persona que le exigió responsabilidades a Íñigo Errejón fue Yolanda Díaz".

El partido asegura estar centrado ahora en “actuar” y anuncia cuatro medidas a poner en marcha. Unas medidas que, sin embargo, no son nuevas y que ya fueron aprobadas en su asamblea fundacional, ya en el mes de marzo. La formación magenta promete continuar con el procedimiento interno para "esclarecer cualquier hecho contrario a los valores feministas" de la organización. "Establecer canales y mecanismos de reparación, apoyo y acompañamiento a quienes se hayan visto afectadas". "Terminar el desarrollo de los protocolos de prevención de situaciones de acoso ya gresiones sexuales" y desplegar un "programa formativo sobre violencia machista" a la que estará obligada toda la Ejecutiva de Sumar o cargos públicos del partido. Sumar reconoce también que estas medidas no son nuevas pero se ampara en el ciclo electoral y organización del partido, ante las preguntas de por qué no se pusieron en práctica estos mecanismos con anterioridad.

"Más Madrid creo que en las últimas horas hemos ido actuando de la mano, en paralelo, tratando de afrontar esta crisis sobre las decisiones que se han adoptado. Creo que Más Madrid hizo un comunicado ayer y es a Más Madrid quien le toca dar explicaciones", ha señalado Urtasun.