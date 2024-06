Las víctimas reclaman en el Congreso igualdad de trato para los crímenes sin resolver

El Congreso de los Diputados ha homenajeado a las víctimas del terrorismo en un acto institucional en el que se han vuelto a ausentar Vox y algunas de las principales asociaciones, como la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y Dignidad y Justicia (DyJ).

Como en otras ocasiones, el acto se ha hecho en la Sala Constitucional con el fin de que representantes de la víctimas pudieran hablar en él.

La AVT ya adelantó este lunes, por quinto año consecutivo, su ausencia al homenaje en rechazo a los acuerdos del Gobierno de Pedro Sánchez con Bildu, a los que consideran los "representantes de ETA en las instituciones".

Covite tampoco ha acudido, ya que no lo ha hecho ningún año debido a la presencia de Bildu, ya que, según expresaron en un comunicado este martes consideran "cínico" que el homenaje venga de una institución en la que tienen representación "varios partidos políticos que legitiman la existencia de ETA y no condenan su violencia terrorista".

En la misma línea se pronunció la semana pasada la asociación DyJ, que tampoco acudirá este jueves a la Cámara Baja, porque consideran que en este homenaje "no puede haber más hipocresía que la de presumir de apoyar a las víctimas mientras las traicionas por debajo", en referencia a los pactos del PSOE con la formación vasca.

Al plante de estas asociaciones, como ha sucedido en años anteriores, se ha sumado también Vox, aunque sus representantes sí que se acercarán a los alrededores del Congreso, pero sin entrar al homenaje del Parlamento, para mostrar su rechazo a participar en este acto en el que participa "el Gobierno con los herederos de ETA". El propio Santiago Abascal, en ocasiones anteriores tildó este evento de "mascarada de políticos sin escrúpulos".

Este acto se viene celebrando desde que hace catorce años lo impulsara el entonces presidente, José Bono, que lo estableció coincidiendo con el Día de las Víctimas del Terrorismo acordado a iniciativa de las asociaciones. En esa fecha de 1960, Begoña Urroz, una niña de 22 meses fue asesinada tras resultar calcinada como consecuencia de un artefacto explosivo que el Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL) colocó en la estación de autobuses de San Sebastián.

Este año, la encargada de presidir el acto será la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, que estará acompañada además del presidente del Senado, Pedro Rollán, y diferentes representantes de las asociaciones de víctimas.

Tras varios años ubicando este homenaje en distintas salas, como la Sala Constitucional o el Salón de Pasos Perdidos, la anterior presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, decidió en 2019 darle mayor visibilidad llevándolo de nuevo al hemiciclo con el fin de dotar al acto en recuerdo de las víctimas del terrorismo de la máxima solemnidad.

El encuentro comenzó con un saludo por parte de los presidentes de ambas Cámaras a los representantes de las asociaciones en el Salón de Pasos Perdidos, y posteriormente, en la Sala Constitucional se interpretó el Lamentatio, de Giovanni Sollima, por la estudiante del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Fabiola Sebastián.

Eduardo Parra Europa Press

"No han hecho todo"

El presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Juan Benito Valenciano, intervino por primera vez como presidente de la fundación que honró a todos "esos seres irrepetibles" que perdieron sus vidas a manos del terrorismo. Agradeció que se le dé voz a las víctimas y, en nombre de las miles de persona que han sufrido la "sinrazón terrorista". Pidió a sus señorías que sigan reconociendo a las víctimas como referente moral y Estado de derecho. Pidió que el primer recuerdo fuera para los "compatriotas que fueron asesinados en el último año en los ataques perpetrados por Hamas o en Afganistán". Las víctimas reclamaron delante de sus señorías que trabajen por el reconocimiento, acceso por las prestaciones y que sean tratadas con igualdad. A pesar de la legislación avanzada, Juan Benito recordó que, la vigente ley mantenía la diferencia de sentencia condenatoria con las víctimas que no la tienen lo que "ha dado lugar a diferencias entre las víctimas" recriminando que las que carecen de sentencia "solo pueden acceder al mínimo de reparación además del sufrimiento que supone" el hecho de que no han visto que se haga justicia. "Hace unos meses el consejo de interior de la UE aprobó unas relevantes conclusiones sobre las víctimas: el llamamiento a los estados para garantizar el respeto a las víctimas" por lo que ha reclamado que se pongan fin a apoyar los actos de apoyo recordando los 466 actos de apoyo que recolectó Covite. "Que se ponga fin a estos actos". También que se tome conciencia y se impida la radicalización un aspecto que "consideramos fundamental" ya que, para los miles de jóvenes que no vivieron el terrorismo, "es esencial que tengan el relato de lo que verdaderamente se ha vivido" y así trasladar los devastadores daños sufridos. "Un enfoque pedagógico centrado en las víctimas sirve para restablecer el respeto a la vida, la dignidad de las víctimas". Asimismo, pidió que las leyes sigan evolucionando y sean eficientes en lo que han mostrado que no lo son. "No consideren que ya se ha hecho por las víctimas todo lo necesario" ya que, el Estado "tiene que dar respuesta eficaz para quien lo sufre y no puede contribuir por acción u omisión" a su sufrimiento, sentenció delante del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el de Transporte, Óscar Puente y diferentes miembros del Congreso además de diputados.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, recordó el asesinato de Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada que tuvo lugar en Palmanova, un atentado que aún sigue siendo un crimen sin resolver. "Recuerdo el miedo, aquel terrible asesinato por el cual no se ha hecho justicia, fue el último atentado terrorista de ETA" para después recordar que tiempo después "España puso punto y final a más de tres décadas" y que vinculó a la unidad de los partidos políticos, la labor de las Fuerzas de Seguridad.

Armengol recordó también cómo marcó un antes y un después el atentado de Miguel Ángel Blanco donde supuso un cambio social o los atentados del 11-M. "Sé que los actos de reconocimiento, ni las medidas asistenciales de apoyo ni los homenajes serán jamás suficiente frente a la ausencia y al sufrimiento. Si hay algo en lo que no podemos detenernos es en la unión y la defensa de los derechos humanos y la memoria activa", apuntó. "No debemos claudicar en el camino de la justicia y la reparación, un camino que solo podremos recorrer unidos y unidas. La defensa de la convivencia, la paz, la vida", dijo.

El acto finalizó con un minuto de silencio y la interpretación del Sarabanda de la Suite número 5 de Johann Sebastian Bach.