Reconoce haber intentado matar a un joven durante el Carnaval de Redondela y acepta casi cuatro años de prisión

El joven Iker F.C., acusado de intentar matar a otro chico durante el Carnaval de Verano de Redondela en 2024, ha aceptado este martes una condena de tres años y nueve meses de prisión tras reconocer los hechos ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

La Fiscalía, que inicialmente reclamaba una pena de ocho años de cárcel, redujo su petición al apreciar dos circunstancias atenuantes: la de confesión y la de reparación del daño. En concreto, el procesado entregó, semanas después de los hechos y a través de su abogada, el cuchillo de 11 centímetros de hoja con el que cometió la agresión, además de consignar 2.500 euros como parte de la responsabilidad civil.

Según el relato de los hechos recogido por Europa Press y que el propio acusado admitió, todo ocurrió en la madrugada del 25 de agosto de 2024, en pleno Carnaval de Verano, cuando Iker F.C. se dirigió junto a un grupo de amigos al Paseo da Xunqueira, donde se encontraba la víctima acompañada también de otras personas. En ese momento, el agresor se abalanzó sobre él con intención de acabar con su vida, golpeándolo en la cara y el cuerpo, y asestándole varias puñaladas en el pecho.

El joven herido sufrió lesiones de gravedad que obligaron a su traslado urgente al hospital, donde fue atendido de las heridas provocadas por el arma blanca.

Durante la vista de conformidad, el acusado reconoció los hechos en su totalidad y aceptó la pena propuesta, que incluye además la prohibición de comunicarse o acercarse a menos de 300 metros de la víctima durante un período de cinco años. En concepto de indemnización, deberá abonar casi 10.500 euros al perjudicado, cantidad de la que se descontará la suma ya consignada.

La sentencia ha sido declarada firme por el tribunal al no tener intención ninguna de las partes de presentar recurso.