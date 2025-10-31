Sabores de toda China llegan a Madrid con Zhen, el nuevo restaurante en pleno Paseo de la Catellana

El grupo de restauración Dragon Taste, considerado uno de los mayores conglomerados de hostelería china en España, ha abierto un nuevo restaurante en el Paseo de la Castellana.

Bajo el nombre de Zhen, el espacio busca representar la diversidad culinaria de China a través de una propuesta que combina tradición y alta cocina.

Un proyecto que mira a toda China

Zhen se presenta como una muestra del mapa gastronómico del país asiático, con platos inspirados en regiones comoCantón, Shanghái, Pekín o Sichuan.

Privado restaurante Zhen Aires News

Su carta incluye elaboraciones poco habituales en los restaurantes chinos más populares en España.

La dirección del proyecto está en manos de Guo Xu Jianyong y Luis Chen, socios del grupo Dragon Taste, responsables también de otras marcas conocidas como Go Sushing, Ramen Shifu, Sumo o Wok Garden.

Entre ambas trayectorias suman más de tres décadas de experiencia en el sector y cerca de un centenar de locales en la Comunidad de Madrid.

Un espacio pensado para grandes reuniones

El restaurante se ubica en el número 179 delPaseo de la Castellana, en un local de tres plantas con capacidad para unas 300 personas. Cuenta con dos salones principales, varias barras y ocho reservados privados, una configuración que busca adaptarse tanto al público general como a grupos y celebraciones.

Restaurante Zhen Aires News

El interior combina elementos decorativos tradicionales chinos con un diseño más contemporáneo. También dispone de una bodega con 130 referencias de vinos y una selección de licores de diferentes orígenes, incluidos algunos de producción china.

Gastronomía con ambición

Aunque la oferta gastronómica de Madrid cuenta con una creciente presencia de restaurantes chinos, Zhen pretende diferenciarse apostando por una visión más amplia del recetario tradicional, donde la presentación y la técnica tengan tanto peso como el sabor.

Jabalí con guindilla picante acompañado de panecillos de cereales Aires News

Su carta incluye elaboraciones como el abalón estofado con cerdo ibérico, el pescado "ardilla" con salsa de tomate, el lotus relleno de arroz glutinoso con miel o el pato Pekín asado con leña de frutas.

El restaurante abre todos los días en horario de comida y cena. El precio medio ronda los 35 euros por persona, con un menú del día que, entre semana, ofrece varias especialidades de la casa por 19,50 euros.

Dragon Taste, tres décadas de expansión

Con la apertura de Zhen, Dragon Taste refuerza su posición como uno de los grupos más consolidados de restauración asiática en España.

La compañía ha crecido en los últimos años con la apertura de distintos conceptos de cocina japonesa, china y fusión.