Julio Iglesias sobre el coronavirus: “Hay un fantasma que persigue y mata a la gente”

Al igual que otros muchos artistas, Julio Iglesias se ha visto obligado a cancelar su gira por Latinoamérica y Europa, debido al avance de la pandemia del coronavirus que azota a todo el planeta. En una entrevista con el periodista argentino Juan Alberto Mateyko para Radio Mitre Córdoba, el cantante ha querido romper su silencio y dar su parecer respecto a esta crisis. “El caso mío es el de todos los seres humanos. No soy una personal especial en el sentido de los movimientos. Estar sin salir es una obligación y una responsabilidad y es diferente a cuando no sales porque no te da la gana. Es un aburrimiento pero puedes entender que la vida es frágil. Hemos estado perdiendo el tiempo y no pensando en las cosas importantes”, ha confesado.

Una situación que le ha llevado a reflexionar sobre el virus: "Hay un fantasma que nos persigue y mata a la gente, y hace daño. Eso nos enseñará a vivir de otra manera que será mejor”. Pero asume el hecho de tener el ma cerca, es un alivio para sobrellevar este confinamiento, “el mar es un gran aliado en la soledad de esta obligación que tengo y me consuela. Me refresca la cabeza. Soy un privilegiado sin libertad pero un privilegiado”, ha declarado Julio.

“Siento que todo esto me ha hecho reflexionar a la fuerza. Todo esto va a generar una gran crisis en todo el mundo. Esto es una guerra. Se ha parado el mundo. En Europa la gente no sale, es una cosa terrible. Los que se quedaron en España e Italia están sufriendo muchísimo”, ha afirmado el cantante a la radio argentina.

El cantante ha desvelado, además, que está inmerso en un proyecto especial con Alberto Núñez Feijóo: “Me ha sugerido una idea el presidente de la comunidad de Galicia, la tierra de mi padre. Estoy estudiando cambiar la letra de 'Un canto a Galicia’ como canto a la vida”. “Yo canto a la vida y me siento dolido. La vida me canta y yo se lo pido. La siento en el alma y me siento dolido. La canto dos veces y así revivo”, de esta maner quedaría la letra de la nueva versión del tema.