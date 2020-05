Ferre sube la temperatura de las redes tras volver de ‘Supervivientes’

Después de convertirse en el quinto expulsado del reality de Honduras, ‘Supervivientes’, Jaime Ferre ha regresado a España y lo ha hecho por todo lo alto. Y es que el andaluz ha querido presumir de cuerpazo y moreno isleño en un sexy posado en la ducha junto a su novia, Cristina: “Amor si él termo se acaba, yo caliento el agua”, escribe Ferre en el post.

Un post que ha incendiado las redes, pero no es el único. El monitor de gimnasio, tras su reencuentro con la modelo, quiso subir unas fotos muy ‘hot’ de ambos para darle las gracias por su defensa durante el concurso:

“Solo me falta darte las GRACIAS públicamente amor por defenderme tan increíblemente bien en 'Supervivientes’. Te he echado tanto de menos que no me creo que ya esté a tu lado. Ahora nos queda un camino muy bonito a los dos, porque todo lo que haga lo quiero hacer contigo... La isla me ha enseñado a quererte todavía aún más de lo que te quería amor. Te mereces todo. TE QUIERO”, una bonita declaración de amor.