El falso acoso a la madre de José Antonio Avilés

View this post on Instagram

Tal y como dice Carmen (madre de JoseAntonio Aviles) todavía tiene muchas posibilidades !!!! Vale que haya sido el rechazado de su grupo , pero amig@s ... ESTO NO ACABA AQUÍ !!! Aún tenemos a nuestro Jose en el concurso , pero no se lo van a poner fácil ! Aquí estamos contigo para apoyarte hasta el final ! #supervivientes2020 #teamaviles #teamjoseantonio #teamjoseantonioaviles