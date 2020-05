José Antonio Avilés: “Quiero una oportunidad para ser yo”

El exconcursante de ‘Supervivientes’ ha entrado en directo en su programa ‘Viva la Vida’ donde esta misma tarde dará explicaciones a sus supuestas estafas y engaños. “Nunca pensé que la vuelta a mi programa iba a ser así”, confesaba José Antonio Avilés, que se ha roto y ha comenzado a llorar al escuchar la voz de Emma García. “Quiero tu verdad, te quiero a ti. Si todavía te acuerdas de quién eres, quiero que nos lo cuentes", decía la presentadora.

“No quiero que la gente piense que lloro para justificar nada, lloro porque no estoy bien”, ha confesado Avilés, que ha pedido perdón por la difícil situación en la que ha puesto a sus compañeros de programa: “disculparme por todo el marrón que os habéis tenido que comer (...) voy a hablar y voy a contarlo todo. Quiero ser yo y quiero que se me dé una oportunidad para ser yo. Es lo único que pido”.

En cuanto a la entrevista en ‘Supervivientes’ en la que tuvo que rendir cuentas por la polémica surgida a raíz de sus numerosos escándalos, José Antonio demostró una frialdad que dejó sorprendidos a sus compañeros de ‘Viva la Vida’: “El otro dia no estaba frío, a mi nunca me habían entrevistado. Yo no sabía cómo hacer una entrevista. No quiero que se moleste nadie por lo que voy a decir, pero fue una condena”, ha aclarado

“Vine aquí por las deudas, pero necesitaba desintoxicarme del mundo en el que vivía. Yo llegue solo a este mundo y es muy difícil gestionar todo esto. Cuando yo empiezo a crear esta vida paralela hace muchos años... esto se hace una pelota y son demonios internos con los que no puedes dormir cada noche”, relataba Avilés entre lágrimas, aunque asegura que “se han contado cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Hay cosas que no son ciertas”.

“Me da una vergüenza tremenda mirarte a la cara, Emma”, decía el cordobés. A lo que la presentadora del programa respondía con crudeza: “lo vas a tener que hacer, estoy deseandolo... Has conseguido convertirte en una estrella, pero el precio que vas a pagar no te compensa. La oportunidad de explicarte la vas a tener en tu programa, quiero que te muestres tal cual eres”.