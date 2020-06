José Antonio Avilés deja de ser “pelón”

Le aterroriza la calvicie, se veía “pelón” y con la cabeza convertida en bola de billar. Jose Antonio Aviles ya tiene cita en una clínica madrileña para someterse a un implante de cabello y regresar al plató de " Viva la vida” con una imagen renovada y dejando atrás las entradas capilares.

El que fuera considerado el rey de la mentira está entusiasmado con ese cambio de look, pero antes, lo deja muy claro, “necesito ordenar mi mente, relajarme, poner en orden mis ideas, empezar de cero. No me voy de la televisión para hacerme ese transplante de pelo, no, que nadie se equivoque, esa operación la tenía prevista desde hace meses. Lo único que voy a hacer es aprovechar esta ausencia laboral para ir a la clínica. Y cuando me encuentre bien conmigo mismo, volveré con ilusiones renovadas y sin ganas de polémicas ni conflictos”.

En casa ya le han perdonado, su madre le apoya y le mima. Las malas lenguas aseguran que Carmen le ha cogido gusto a la tele, que le encanta que la reconozcan por la calle. La suerte es que, al contrario que ocurre con su hijo, a ella no le insultan cuando pasea. Eso, José Antonio lo lleva fatal. Pero. Ni se le ocurre entrar en provocaciones, mira hacia otro lado. Y punto.