Adrián Torres: así es el artista que ha conquistado a Lara Álvarez

View this post on Instagram

"LA ROSALÍA " 200x140 CM. Acrílico sobre lienzo . "Agujerito del cielo cuelando el brillo de Dios un rayo cayó en tus ojos y me partió el corazón agujerito del cielo díctame por dónde ir para yo no equivocarme y así ver mi porvenir" . . . . . #larosalia #rosalia #rosaliavt #art #artist #love #colors #portrait #streetart #studio #photo #instagood #artist #malamente #art