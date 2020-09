Antonio David contra Carmen Borrego: “Que deje de hablar de mi hija porque ella tiene el culo muy sucio”

Antonio David no ha podido más y ha estallado en directo esta tarde en el plató de “Sálvame”. La entrevista que concedió Carmen Borrego para la revista Lecturas el pasado miércoles, ha vuelto a levantar ampollas entre ambos y tras dos días de especulaciones y ataques al colaborador sobre su hija Rocío Flores y su relación familiar con Rocío Carrasco, Antonio David no ha podido reprimir sus palabras y se ha levantado de la silla para mandar un mensaje muy claro a Borrego: “Mi hija no ha hablado de ninguno de vosotros ni de su madre. Lo único que ha dicho es que quiere reconciliarse con su madre en privado (...) Vamos para delante a la guerra. Que hable de su separación, de la custodia de sus hijos, de su hermano el de Málaga... Que deje de hablar de mi hija porque ella tiene el culo muy sucio”.

¡ANTONIO DAVID ESTALLA EN DIRECTO CONTRA LAS CAMPOS PARA DEFENDER A SU HIJA! 🔥🔥 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 10, 2020

Posteriormente el colaborador ha aclarado que se arrepiente de su exaltación: “Me altero porque tengo sangre en las venas. Cuando te tocan lo que más te duele, reaccionas de una manera a la que no estamos acostumbrados”. “Yo llevo toda la vida peleándome por sacar a mis hijos adelante, yo no me tengo que justificar ante nadie”, ha dicho Antonio David.

Pero sus duras acusaciones han creado una serie de misterio entorno al supuesto “hermano de Málaga” del que habla. ¿De quién se trata? Un discurso de un padre dolido que demuestra que la guerra entre Flores y Borrego solo acaba de empezar.