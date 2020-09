Marbella homenajea a Francisco de Borbón, el Duque de Sevilla

Uno de sus viajes a Londres comienza con una cena que ofrece su gran amigo, Charles Wellesey, el Duque de Wellington, en Apsley House, su maravillosa residencia londinense ubicada en Hyde Park Corner. Allí pudo disfrutar una vez más de los maravillosos tesoros de la Colección Wellington que incluye notables colecciones de arte, muebles, porcelanas, objetos de plata, y porcelana, además de importantísimas obras de arte de Murillo, Van Dyck, Tiziano, Velázquez y Goya, entre otros muchos maestros de la pintura.

Al día siguiente, en una ceremonia que se llevó acabo en el exclusivo Boodles Club de Londres, hizo entrega de La Gran Cruz, a Hugh Grosvenor, el actual Duque de Westminster y padrino de S.A.R el príncipe George de Cambridge, que pese a su juventud actualmente es el hombre más rico del Reino Unido. Su Gracia sucedió a su difunto padre como Caballero Gran Cruz y Consejero de Honor del Cuerpo de La Nobleza de Asturias.

Esa misma noche nos invitó a todos a una cena privada y familiar en el Naval Club de Londres en honor al Duque de Wellington. Todo esto coincidió por suerte con el Día de la Comunidad de Madrid y el cumpleaños de Massumeh, lo cual pudimos celebrar en compañía de tan ilustres acompañantes con una exquisita cena que pudimos disfrutar junto al Duque de Wellington, quien habla perfectamente el español y en pocas horas se iba de viaje camino a su finca de Granada, Massumeh Abdi, el Conde de Alba, Luis Vega, Sasan, Commodore Frederick E F Price MBE y Don Alfredo Leonard.

Este, solo fue sido un día más en la vida de nuestro gran amigo, Francisco de Borbon y Escasany, el Duque de Sevilla, Grande de España. Preside un gran número de empresas y fundaciones y detenta un generoso número de reconocimientos y dignidades. Su tatarabuelo nació en Sevilla y fue el primer Duque de Sevilla. El ducado de Sevilla es un título nobiliario real, concedido en 1823 por el Rey Fernando VII, a su tatarabuelo, el Infante D. Enrique de Borbón y de Borbón Dos Sicilias, para él y para su descendencia.

Estudió Económicas, en Madrid y cursos de historia en La Sorbona, Paris. Comenzó a trabajar en Londres en Hill Samuel, entonces el mayor Banco de Negocios del Reino Unido, posteriormente se incorporó al Banco de Vizcaya, en Madrid, como Director de Financiación Internacional, que luego compaginó con la Dirección de Europa. En 1980 fue nombrado presidente y Consejero Delegado del Miami National Bank y tras la compra del Internacional Bank of Miami, compaginó la presidencia de ambas instituciones, mas tarde fue presidente de varias y diversas compañías. Ha viajado, literalmente, por todo el mundo, habiendo vivido largas temporadas en Barcelona, Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. En este momento divide su tiempo entre Madrid y Marbella.

Le apasionan el mar, la vela, de hecho ha cruzado dos veces el Océano Atlántico en un velero, el esquí, el polo, la arqueología, el ballet, el arte, la música clásica y la lectura de novela histórica. Madruga y procura caminar 5 kilómetros todos los días, y a ser posible en el paseo marítimo de Marbella.

Ostenta La Gran Cruz del León de Oro de Finlandia, Collar y Gran Cruz de La Orden Militar y Hospitalario de San Lázaro de Jerusalén, Cónsul Honorario de Mali en España, Caballero de La Orden Nacional de Mali, Caballero de La Orden Nacional de La Costa de Marfil, Llaves de la ciudad de Miami, Freedom of London y la Encomienda del Mérito Civil de España.

Ahora será una calle de Marbella, que también se sume a estos reconocimientos.

El sábado 29 de agosto de 2020, Francisco de Borbón y Escasany, el Duque de Sevilla, Grande de España, me invito al acto de inauguración de la primera calle que lleva su nombre en Marbella. De esta forma, el Ayuntamiento de Marbella ha querido homenajear y agradecer al banquero, su gran labor de promoción internacional de la ciudad.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que presidió la inauguración, ha destacado este sábado la trayectoria personal y profesional del Duque de Sevilla en la inauguración de la calle que lleva su nombre. Así, ha asegurado que: “Este reconocimiento, dando el nombre de Duque de Sevilla, Francisco de Borbón y Escasany es algo que desde el equipo del gobierno y del propio ayuntamiento entendemos necesario y obligado, y por lo tanto lo hacemos en el día de hoy. Nosotros estamos encantados de contar con una persona tan ilustre que precisamente por su vinculación dentro del ámbito profesional internacional ha hecho posible que haya podido hablar de los muchos atractivos que tiene Marbella y ser un gran embajador de la ciudad. A partir de ahora, tanto tú como tu familia y todos tus amigos os daréis cuenta de que para Marbella eres una persona muy especial, un gran embajador y un lugar en el corazón de todos.” A continuación, hizo entrega de la placa conmemorativa de la inauguración oficial de la Calle Duque de Sevilla a Francisco de Borbón.

Por su parte, Francisco de Borbón y Escasany, el Duque de Sevilla, agradeció el homenaje del Ayuntamiento con estas emotivas palabras:" Sra. alcaldesa, Sr. concejal, amigos, familiares, es para mí un día de tremendo orgullo el poder estar aquí cuando esta calle pasa a denominarse “Duque de Sevilla”. Para mí, con lo que amo esta ciudad, realmente es un acto que no voy a olvidar nunca jamás. Mis primeros contactos con esta ciudad comienzan a principio de los años 60 cuando venía a veranear, a veces en verano y en ocasiones también en Semana Santa. Fui amando y conociendo esta ciudad cuando era un pequeño pueblo entonces. Luego ha crecido de forma espectacular, pero gracias a Dios ha sabido mantener su carisma, su encanto y la amabilidad de su gente. Realmente es un trozo único de España. Más tarde, en el año 79, encontré este terreno detrás y me hice una casa."

Durante todo el acto, se pudo comprobar que Don Francisco estaba encantado y orgulloso de que una de las calles más importantes de Marbella llevase su nombre.

“En esta casa, entre otras personas, han estado como huéspedes el presidente de Mali, el presidente de Costa de Marfil, el presidente de Burkina Faso y el presidente de Angola; todos ellos cuando estaban en ejercicio. Cada vez que hablo con ellos, me recuerdan lo felices que han sido aquí y lo a gusto que han estado. Realmente quiero otra vez agradecer a María Ángeles, la alcaldesa, sus palabras y el tono de las mismas, tan amable y tan agradable.” Concluyó su discurso el Duque de Sevilla.

El Duque de Sevilla asistió al acto inaugural en compañía de varios familiares, amigos y rostros conocidos que quisieron acompañarle en ese día tan especial. Entre ellos se encontraban María Ángeles de Vargas-Zúñiga, su hijo Francisco de Borbón Von Hardenberg, su hija Olivia de Borbón Von Hardenberg junto a su marido Julián Porras-Figueroa, su hermano Alfonso de Borbón junto con su mujer Marisa, su amiga Massumeh Abdi, su primo Jaime Oltra, Sasan y los Condes de Jordana, todos habituales veraneantes de la ciudad de Marbella.

En el acto también ha intervenido su hija, Olivia de Borbón Von Hardenberg. " ¡Yo que voy a decir de mi padre, le adoro! Sí que es una persona que con su nobleza ha sabido llevar el buen nombre de Marbella por todo el mundo, no solo en ámbitos financieros, si no en sus luchas para que los menos privilegiados en todo el mundo tengan una mejor vida, especialmente los niños, y siempre ha llevado con orgullo la casa Ducal de Sevilla y el nombre de Marbella y ha conseguido que de alguna forma vengan grandes mandatarios a visitarnos, los cuales todos han repetido."

Después de la ceremonia tuve la suerte de poder conversar con mi gran amigo y cliente, el Duque de Sevilla, durante unos minutos en su casa de la Calle Duque de Sevilla de Marbella.

Enhorabuena Francisco por tu magnifica trayectoria profesional y este reconocimiento. Me encanta tu calle.

Qué gusto siempre cuando hablo con amigos en común, los elogios son unánimes. El otro día, conversando con Nuria Gonzalez, comentábamos “Qué Gran Señor Eres”, a lo que ella añadió “siempre atento, amable y cariñoso.”

Aquí tienes una pequeña muestra del cariño que te tienen algunos de nuestros amigos en común.

S.A.R. La princesa María Luisa de Prusia, Condesa de Schönburg, te dedicó estas palabras: “Me alegra muchísimo que Paco ya tenga su merecida calle en Marbella!”

Tu sobrina Sofía de Borbón y Mateos, ha querido dedicarte estas emotivas palabras. “Mi más sincera enhorabuena a mi querido tío, El Duque De Sevilla, por este reconocimiento a su gran labor en Marbella, que a la vez para la familia es un honor que se le haga este homenaje poniendo a una calle de Marbella su título nobiliario.”

Massumeh, creadora de la marca de cosméticos que lleva su nombre, te felicita con estas palabras:" Es un filántropo, altamente educado y un enamorado de su país. Ha viajado por todo el mundo y pertenece a una de las familias más nobles de Europa. He tenido la suerte de tenerle como amigo desde hace muchos años. Gracias Francisco por compartir este día tan especial conmigo"

Blanca Pons-Sorolla. Bisnieta del pintor Joaquín Sorolla y presidenta de La Comisión Permanente de La Fundación Museo Sorolla quiso dedicarte estas cariñosas palabras: “Querido Francisco, mi más cordial enhorabuena, para ti y para tu familia. Eres sin duda un gran embajador para Marbella y tu labor merecía este reconocimiento. Me alegra infinito que lo estéis disfrutando ¡Cuántas veces los reconocimientos llegan tarde! Te envío a través de nuestra común y maravillosa amiga Nasrin un fuerte abrazo para ti y para tu familia.”

“Creo que se lo merece, ya que siempre ha sido un gran señor, con una gran sencillez, defendiendo y representando el nombre de España allí donde haya estado, e incondicionalmente un gran amigo de sus amigos, entre los que tengo la suerte de encontrarme.” La empresaria Maika Perez de Cobas, presidenta de la AECC en Marbella.

El Excmo. Sr. Yuri Korchagin, el embajador de Rusia y su mujer Natalia, ambos grandes amigos tuyos: “Sentimos gran cariño por Paco que es un hombre ejemplar.”

La Excma. Sra. Michèle Pranchére-Tomassini, la embajadora del Gran Ducado de Luxemburgo te felicita y añade:" Don Francisco de Borbón, Duque de Sevilla, consciente del alcance de su apellido, es un hombre discreto y con un sentido innato del deber."

La Excma Sra. Koula Sophianou, la embajadora de Chipre, también quiso expresar estas palabras de agradecimiento: “Concluyendo mi mandato en Madrid, me gustaría agradecer al Duque de Sevilla por su apoyo a la Embajada de la República de Chipre y a mí personalmente. Siempre ha sido un placer para mí discutir con él temas de actualidad e intercambiar puntos de vista sobre los acontecimientos internacionales.”

La Excma. Sra. Karima Benyaich la embajadora del Reino de Marruecos: “Querido Francisco, mi más cordial enhorabuena. Eres un gran embajador para Marbella y tu labor merecía este reconocimiento.”

Tu gran amigo el empresario Ricardo Arranz de Miguel, presidente de Villa Padierna Hotels & Resorts y La Asociación Nacional de Urbanizadores, te felicita y declara: “Marbella la han creado personalidades y familias comprometidas con un lugar único. Y lo han hecho desde los años sesenta hasta nuestros días. Todos estamos en deuda con ellas. En especial con personalidades como el Duque de Sevilla y su familia a la que esta ciudad debe parte de su personalidad, proyección y encanto”

Tu gran amiga Camilla Mackeson, no pudo asistir, pero me mando este mensaje desde Argentina:" Estamos por entrar en nuestro sexto mes de cuarentena! No hay vuelos comerciales, solo de repatriación. ¡Todo es muy complicado! Paco me mandó fotos de la ceremonia, me pareció muy lindo. Las palabras de la alcaldesa, de su hija Olivia y finalmente las palabras de Paco tan emocionantes... Es un grand seigneur, con una enorme generosidad de espíritu, un amigo más leal no existe que abre su corazón y su casa constantemente. Fue palpable su felicidad y su orgullo ayer. ¡Mejor Embajador por Marbella no hay! Qué ser humano tan extraordinario, tan ilustre y a la vez tan humilde, orgulloso padre de familia cuya gran pasión son sus nietos. Qué gran y muy merecido honor tener la calle con su nombre."

Yo creo que tu primo Jaime Oltra lo dice todo: “En este momento en el que vivimos, en el que el respeto, la ética y el reconocimiento a las personas por la labor que han realizado no están de moda, tiene más valor el reconocimiento a la divulgación que ha realizado Paco de Marbella durante todos estos años. Este reconocimiento a mi primo lo considero como un reconocimiento a mi familia y de la misma manera quisiera agradecer a Marbella y a su pueblo todo lo que nos ha dado a nosotros. ¡Gracias!”.

Te has dedicado durante muchos años a proyectos hospitalarios.

Si, hemos construido casi 150 hospitales en China, América Latina y África.

Has viajado, literalmente, por todo el mundo. ¿Cuáles son tus países favoritos?

Nueva Zelanda, Kenya y Myanmar.

¿Qué objetos no faltan nunca en tu maleta?

Solo viajo con equipaje de mano y lo imprescindible.

¿Qué libros tienes en tu mesilla de noche?

Novelas históricas y culturales. Amo la lectura.

Tus restaurantes favoritos

Horcher, Ten Con Ten

¿Cuidas tu alimentación? ¿Cual es tu comida favorita?

Como de todo. Nunca he rechazado la comida que me ofrecen en el extranjero.

¿Cómo te cuidas?

Me cuido la cara con las cremas y productos Massumeh.

Estas muy en forma. ¿Qué deportes practicas?

Practico el esquí, monto a caballo, juego al Polo, la Caza, y las artes marciales; Taekwondo, Karate, Aikido. Procuro caminar unos 5 kilómetros al día.

¿Qué música escuchas?

Amo la música clásica, la música folclórica de España y América Latina.

Has estado al frente de una orden que históricamente tuvo como miembros a caballeros europeos, realeza europea, reyes franceses y zares rusos. Fuiste elegido el Gran Maestre de la Orden de San Lázaro el 5 de octubre de 1996 en Santa Maria della Passione en Milán, Italia, sucediendo a tu padre, que había sido Gran Maestre de la Orden desde 1956. Ahora tu hijo Francisco de Borbón Von Hardenberg ha sido elegido 50º Gran Maestre de la Orden de San Lázaro. ¿Háblame de esta gran responsabilidad y legado?

La Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén es una orden de caballería de carácter honorífico con unos 7000 miembros repartidos por todo el mundo. Desde el siglo VIII, existían en la Tierra Santa instituciones caritativas que cuidaban de la asistencia a los peregrinos que acudían a los lugares sagrados.

¿Cómo se puede gestionar una organización tan global y extensa?

Siempre me he rodeado de un gran equipo.

El Rey Simeón II de Bulgaria, es Lazarista. ¿Quiénes han sido los lazaristas más destacados de la historia?

Los Zares de Rusia, Pablo I y Alejandro I y al Archiduque Leopoldo de Austria, los Duques de Sevilla. El rey Luis XVIII de Francia y más tarde Carlos X, se declararon protectores de esta Orden.

¿Qué organizaciones benéficas y fundaciones apoyas?

Todas mis actividades caritativas las realizo a través de la Orden de San Lazaro.

¿Cuál ha sido vuestra actividad durante el confinamiento y la pandemia?

Hemos recaudado fondos entre todos los miembros con objeto de comprar alimentos y mascarillas para los más necesitados.

Actualmente es el Consejero Magistral y presidente del Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias, una corporación nobiliaria que representa a la nobleza histórica de dicho Principado, tanto Títulos del Reino como Nobleza no Titulada.

Entre sus casi doscientos miembros destacan importantes personajes del panorama social, como diplomáticos, militares, y hasta escritores de talla mundial, como es el caso de Mario Vargas Llosa, Marqués de Vargas Llosa y Premio Nobel de Literatura, D. Rafael del Pino y Calvo-Sotelo, presidente de FERROVIAL, y Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander. Grandes mecenas como es el caso de Carmen Cervera, Baronesa viuda de Thyssen-Bornemisza, también son miembros de la corporación, personajes de la alta sociedad como Carmen Martínez-Bordiú, Duquesa de Franco, u Olivia de Borbón.

En el plano internacional destaca la presencia en sus filas de importantes títulos británicos, como es el caso de Charles Wellesley, el Duque de Wellington y miembro de la Cámara de los Lords, o Hugh Grosvenor, Duque de Westminster.

También tiene presencia en esta Corporación la realeza, pues entre sus filas figuran como Protectores Regios desde S.A.S. el Príncipe Alberto de Mónaco, hasta S.M. la Reina Isabel II del Reino Unido, pasando por el Rey Abdullah II Ibn Al Hussein de Jordania, y S.S. el Papa Francisco, quien es el Protector Espiritual de la Corporación.

La Corporación asturiana además organiza todos los años varias actividades benéficas, y realiza una solemne ceremonia de entrega de cuatro premios anuales, el Premio Conde de Latores a la Labor Social, el Premio Trelles-Villademoros a las Letras, el Premio Carreño de Miranda a las Artes y el Premio Conde de Campomanes a la Labor Social, celebrada en el mítico Hotel de la Reconquista.

En 2017 se le hizo entrega a D. Plácido Arango y Arias, el Premio Carreño de Miranda a las Artes, como mecenas de las artes, del Museo de Bellas Artes de Asturias y del Museo Nacional del Prado. En los siguientes años, este premio fue otorgado al Museo Guggenheim de Bilbao y al Teatro Real de Madrid.

Yo por mi parte quiero añadir que para mí es un gran privilegio contar con tu valiosa amistad, con tu apoyo incondicional y con tus grandes conocimientos adquiridos por todo el mundo. Gracias por concederme esta entrevista y que sigan tus merecidos éxitos.