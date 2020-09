Masterchef: el rabo de Celia Villalobos y la diva tetas

1. El cutis de Celia Villalobos. ¿Alguien puede explicar a qué se deben semejantes arrugas? La luz no es; el plano, tampoco; ¿la edad? No es tan mayor para semejante apergaminamiento... Solo quedan dos opciones. A) Se ha hecho un lifting con la piel del codo. B) Desconoce la existencia de cremas y/o hidratantes porque «alguien», que fue para ella como la madrastra de Blancanieves de su vida (¿Aznar? ¿Rajoy?), le hizo una terapia de electroshocks y, ahora, ve una manteca de carité y vomita.

2. Seguimos con Celia. El corte de pelo desigual y la mecha codorniz (dícese de aquellas mechas que quedan como puntos de color platino en un pelo corto por el uso de gorro de goma y aguja de crochet). Mmmm ¿?

3. «No quiero saber nada de la política. Nada. Del verbo nada». A Florentino Fernández imitando a Mariano Rajoy: «Has pasado por la política y no te has enterado de qué es la política». Entendido, Mariano es tu kriptonita. «Chorizos he visto por un tubo... Mucho chorizo español...», mirando a la lontananza cuando, en realidad, está mirando un mostrador con pimentón de la vera y trozos de magro de cerdo. El mensaje es un «aviso a navegantes» o un «quien quiera entender que entienda» o quizá un «qué bien traída la metáfora». «Los rabos no sirven pa' na (sic)... Los de alcachofa», véase Lola Flores en La Clave con Balbín y aquello de «cuando me entierren, a lo mejor pido que, en la caja, me la metan... La bata de cola». Todo humor tardofranquista made in Celia Villalobos.

4. Celia Villalobos con la peluca negra de John Travolta en «Grease» es Pepe Rodríguez o Pepe Rubianes como Makinavaja.

5. «¡Celia, cosa guapa!», se oye desde el atrio a una exministra que cocina.

6. También pa' Celia. ¿Le harán cocinar un caldo con un hueso de vaca? Recordemos la crisis de la vacas locas y aquella bonita salida de pata de banco recomendando el hueso de cerdo en su defecto como menestra. Perdón, ministra.

7. Josie vs. Jordi. Por fin alguien dice en voz alta lo que era una clamor en silencio. ¿Qué significa ese flequillo del cocinero que parece que se lo ha peinado con la minipymer? El estilista, que es la Isadora Duncan de las cocinas, es el mejor antagonista del chef del Abac vista la bajada de bragas de Jesús Castro (mucha mirada zoolander, mucho morrito altivo de aquí huele a pedo, pero el catalán le soltó una fresca con su voz impostada y al de Cádiz se le arrugó como una ortiguilla). A Josie, no. Con su «fond du teint bronze» y la sombra pizarra, le dejó mudo cuando le soltó que su cutis está siempre jugoso y relajado gracias a un masaje japonés de dos horas. Chúpate esa mandarina, Jordi. O sea, esa kumquat.

8. «La langosta es el nuevo chicle», Josie con un megáfono clamando en un descampado. Maravilla de plano.

9. Josie, cari, «esto es Máximo Valverde» mola 2, 3 veces. Pero 1.700, no. Te recomendamos: «Estoy Feliz Taylor», «Bienvenida Pérez a casa» o «Me he quedado tan Agustín Pantoja», por cambiar.

10. ¿A alguien le hace gracia Florentino Fernández haciendo de Crispin Clander transmutado en Flosie? ¿Humor de 1995 en 2020? ¿Chistes de mariquitas rollo Arévalo en la España de Grande Marlaska? ¿Podemos hacérnoslo mirar? Sobre todo porque, cuando transmuta en Florentino, esa voz de ultratumba de hombre machirula sí que es de risa...

11. Ainhoa Arteta, la diva tetas o la Zsa Zsa Gabor operística. «Este postre sale por mis tetas», grita en la prueba sin equipos después de haber mandado a la M a Jordi (algo le hizo, muy bien). Después sabríamos que sus tetas «son un misterio, nadie las ha visto», Arteta dixit. «Bueno, tus cuatro maridos sí las han visto», Melanie Olivares, pixit. Mucha teta…

12. ...Y poco inglés. «I lived in New York for seventeen years old». Ainhoa, has mezclado conceptos. ¿Qué querías decir? En mi humilde opinión de inglés de EGB y BUP, el «old» te sobra. Quizá, fue un lapsus por el botox. Perdón, por la diadema.

13. Samantha Vallejo-Nágera. ¿Cuánto tiempo tarda en aprenderse el mismo texto que repite en cada programa desde hace casi un lustro? El de la comida que va para los comedores sociales, digo... Parece que lo recitara como si fuera un texto de bioquímica celular que le acabara de llegar con mogollón de nombres en checo.

14. Twitter casi se incendia cuando Sammy emula a Danny Zuko y su Grease Lightning. Pues a mí me divirtió. Dentro del horror, oye, hizo un esfuerzo.

15. El Bola o lo que me gusta a mí un cani de Parla, bueno y orgulloso. Viva. Fan. Ganador.

16. «A Picasso le encantaba el pollo con patatas». Lucía Bosé y sus memorias. La familia Bosé, chica, solo por el pedigrí, bien vale una misa.

17. Melani Olivares se va pa' casa. Normal. La pobre parece la foto del «antes» en una transformación física gracias a una operación quirúrgica o unas pastillas adelgazantes milagrosas.